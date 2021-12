https://mundo.sputniknews.com/20211210/del-espectaculo-al-congreso-de-mexico-asi-fue-la-vida-de-carmen-salinas-1119191023.html

Del espectáculo al Congreso de México: así fue la vida de Carmen Salinas

Del espectáculo al Congreso de México: así fue la vida de Carmen Salinas

Nace en pleno cardenismoLa también productora y empresaria nació el 5 de octubre de 1939, en la recta final del Gobierno del expresidente Lázaro Cárdenas y un año después de la expropiación petrolera. Además, en 1939, también se fundó el Partido Acción Nacional (PAN), la fuerza de derecha más importante de México. Años después, el partido del general Cárdenas se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Carmen Salinas en su militante y legisladora.Su debut en la televisiónDesde siempre, la actriz mexicana fue identificada en el imaginario colectivo mexicano por interpretar papeles populares, desde una prostituta hasta una ama de casa o una vendedora ambulante. Quedó claro que así fue desde su debut en la pantalla chica, en la telenovela La vecindad (1964), del afamado productor mexicano Ernesto Alonso, mejor conocido como el Señor Telenovela. Allí, encarnó el papel de una costurera llamada Cuquita.El primer beso gay del cine mexicanoCarmen Salinas participó como actriz protagónica en El lugar sin límites (1978), la primera película mexicana en exhibir un beso entre dos hombres. Dirigida por Arturo Ripstein, la cinta generó gran polémica en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y en México fue editada para censurar dicha escena, en la que se besan los actores Roberto Cobo (La Manuela) y Gonzalo Vega (Pancho). En esta película, Salinas interpretó a una prostituta, un personaje para nada aceptado en la sociedad mexicana de aquellos años."Métanse sus firmas por donde les quepan"Esa fue la respuesta de la actriz cuando en 2015 la cuestionaron por ser diputada federal por el PRI, ganar más de 180 mil pesos al mes y sólo contar con certificado de educación primaria.La productora de Aventurera —uno de los musicales mexicanos con mayor cantidad de representaciones— fue diputada plurinominal del PRI del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2018, por invitación de César Camacho Quiroz, quien en ese entonces era el líder nacional del tricolor.Durante su trabajo legislativo fue criticada por haberse quedado dormida en plena sesión del Congreso —un hecho que siempre negó pese a la evidencia— y por no presentar iniciativas, ante lo que respondió: "No la hagas de a pedo porque todavía no las tengo (las iniciativas)".Un año antes, había sido embajadora de la educación para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), una organización que desde siempre ha tenido una filiación priista y que tuvo entre sus lideresas a Elba Esther Gordillo durante casi 25 años.La protección de un capo mexicanoEn uno de los tantos videos que subió a YouTube para contar sus anécdotas del pasado, Carmen Salinas contó que el líder del extinto Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, se reunió con ella para pedirle un favor.Por alguna razón, dijo, el capo de la droga creía que el entonces presidente de mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) era su sobrino, por lo cual le pidió ayuda a la actriz para que lo ayudara a salir de la cárcel.Según ella, esto fue lo que le dijo el narcotraficante: "A usted, jefecita, no le va a faltar nada en lo que le quede de vida, porque yo me voy a hacer cargo de que usted tenga un buen ahorro para que no le falte nada".Al final, Carmen Salinas le explicó a Caro Quintero que no era tía del presidente de México y que todo se trataba de una confusión.

