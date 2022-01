https://mundo.sputniknews.com/20220125/mexico-responde-a-salinas-pliego-ninguna-corte-internacional-lo-librara-de-pagar-impuestos-1120741491.html

México responde a Salinas Pliego: ninguna corte internacional lo librará de pagar impuestos

México responde a Salinas Pliego: ninguna corte internacional lo librará de pagar impuestos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México advirtió que el empresario Ricardo Salinas Pliego no tiene manera de apelar ante instancias... 25.01.2022, Sputnik Mundo

Desde hace 15 años, Grupo Elektra adeuda al fisco mexicano 2.636 millones de pesos (131,8 millones de dólares). Sin embargo, el magnate se niega a pagar dicha cantidad, alegando que es una decisión injusta de las autoridades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha desechado el amparo promovido por la empresa para eludir el pago de impuestos, por lo cual Salinas Pliego amenazó con acudir a organismos internacionales para apelar el fallo. En medio de este pleito, el SAT tomó la tribuna para asegurar que no existe forma alguna de que Grupo Elektra evite pagar su deuda fiscal. Además, recordó que Grupo Elektra es una compañía mexicana, por lo que judicialmente no procedería una demanda ante organismos internacionales. "No puede decir que la estamos tratando diferente, por eso él [Ricardo Salinas Pliego] no hablaba de un arbitraje comercial, sino de derechos humanos, porque no puede ser lo mismo". El Servicio de Administración Tributaria (SAT) todavía no puede cobrar a Grupo Elektra porque aún no recibe la notificación de los ministros de la Corte. Sin embargo, en cuando les llegue la carta de notificación, el fisco exigirá el pago. De lo contrario, advirtió Buenrostro, se puede proceder a un embargo contra la empresa, aunque "creemos que eso no es necesario". Esta deuda no es la única que tiene el empresario Salinas Pliego con el Gobierno mexicano. El semanario Proceso publicó recientemente que el magnate debe al fisco alrededor de 39.000 millones de pesos (1.950 millones de dólares).A menudo comparado como el Donald Trump de México, Salinas Pliego es uno de los hombres de negocios más controvertidos de la región latinoamericana. Sus declaraciones en favor de la desigualdad social o en contra de los confinamientos a causa del COVID-19 han levantado una gran cantidad de críticas.

