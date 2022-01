https://mundo.sputniknews.com/20220119/organizacion-trump-mintio-a-eeuu-con-practicas-fraudulentas-y-enganosas-1120500442.html

Organización Trump mintió a EEUU con prácticas "fraudulentas y engañosas"

Organización Trump mintió a EEUU con prácticas "fraudulentas y engañosas"

La Fiscalía General de Nueva York determinó este martes que la compañía del expresidente estadounidense Donald Trump modificó repetidamente el valor de sus... 19.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-19T17:16+0000

2022-01-19T17:16+0000

2022-01-19T17:16+0000

internacional

política

eeuu

donald trump

organización trump

nueva york

donald trump jr

ivanka trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1116683090_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_c10fd49d5747d09613e213f5f8dd3543.jpg

De última hora, la fiscal neoyorquina Letitia James acusó a la Organización Trump de haber alterado el valor de sus activos, una práctica definida por las leyes de ese país como fraudulenta y engañosa. De acuerdo con medios como The New York Times y Univision, una investigación civil encontró pruebas de que la empresa del magnate realizó estas acciones para conseguir préstamos y exenciones fiscales. La acusación emitida por la Fiscalía se da a pocos días de que el exmandatario de Estados Unidos intentó bloquear la investigación que las autoridades tienen en contra de él y de su familia, entre los que se encuentran sus hijos Ivanka y Donald Trump Jr. Donald Trump asegura que la Fiscalía del Estado de Nueva York ha emprendido una guerra en su contra por "motivos políticos" y no por un principio de justicia. Sin embargo, la oficina de la fiscal James acusa a la Organización Trump de haber alterado el valor de unas donaciones de terrenos que llevó a cabo la empresa en Nueva York y California. Con esta acción, afirma la Fiscalía, Trump justificó ante el fisco estadounidense deducciones de impuestos por "varios millones de dólares". Todo esto consta en documentos que la misma compañía presentó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés). El 3 de enero de 2022, las autoridades citaron a los hijos de Trump, Ivanka y Donald, para someterse a un interrogatorio de la fiscal Letitia James, quien desde hace dos años investiga a la Organización Trump por presuntamente inflar activos y evadir impuestos.Además, la compañía del magnate estadounidense proporcionó información apócrifa sobre el tamaño del ático de Trump en Manhattan. Siempre dijo que la superficie era tres veces mayor a la dimensión real, lo cual hace una diferencia de 200 millones de dólares. The Trump Organization se dedica a la gestión de propiedades, hoteles y al desarrollo de proyectos inmobiliarios. Desde 1971, Donald Trump lleva las riendas de la empresa como herencia de su abuela materna. Entre las propiedades de la Organización Trump se encuentra la Torre Trump, de 58 pisos; la Trump World Tower, frente al edificio de Naciones Unidas, y The Trump Building, sobre la calle Wall Street.

https://mundo.sputniknews.com/20220106/trump-el-partido-democrata-utiliza-disturbios-del-capitolio-para-dividir-a-eeuu-1120052284.html

https://mundo.sputniknews.com/20210116/el-nuevo-escandalo-de-los-trump-ivanka-prohibe-a-sus-agentes-secretos-usar-los-banos-de-su-casa--1094134244.html

eeuu

nueva york

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

política, eeuu, donald trump, organización trump, nueva york, donald trump jr, ivanka trump