El presidente de Bielorrusia no quiere una guerra

MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declaró que él no quiere una guerra, tampoco lo quieren los mandos militares de la... 25.01.2022, Sputnik Mundo

No obstante, señaló que eso no significa que haya que quedarse de brazos cruzados, recordando el inicio de la Gran Guerra Patria (1941-1945)."No debemos repetir ese tipo de errores", enfatizó.En opinión del mandatario bielorruso, su país debe estar preparado "para cualquier desarrollo de los acontecimientos" tanto en su territorio como cerca de sus fronteras.El Ministerio de Defensa de Bielorrusia denunció antes el aumento de la actividad militar en los países vecinos.La semana pasada, Lukashenko declaró que Polonia pidió a los dirigentes de la OTAN desplegar un sistema escalonado de apoyo técnico y logístico en la región.Según el líder bielorruso, más de 30.000 soldados, equipos y armas se concentran cerca de las fronteras de su país, en particular en Polonia y los países bálticos.También afirmó que Ucrania está reforzando sus fuerzas cerca de las fronteras de Bielorrusia, concentrando unidades de "nacionalistas radicales" de la Guardia Nacional.

