https://mundo.sputniknews.com/20220117/lukashenko-polonia-pide-a-otan-emplazar-un-sistema-de-apoyo-logistico-en-la-frontera-de-bielorrusia-1120381055.html

Lukashenko: Polonia pide a OTAN emplazar un sistema de apoyo logístico en la frontera de Bielorrusia

Lukashenko: Polonia pide a OTAN emplazar un sistema de apoyo logístico en la frontera de Bielorrusia

MINSK (Sputnik) — Polonia solicitó a la OTAN desplegar un sistema escalonado de apoyo técnico y logístico en las fronteras de Bielorrusia, declaró el... 17.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-17T10:26+0000

2022-01-17T10:26+0000

2022-01-17T11:45+0000

defensa

polonia

otan

bielorrusia

crisis migratoria entre bielorrusia y polonia

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1116116021_0:83:2984:1762_1920x0_80_0_0_527c97ae16e4863f78d77d2d887a0e2c.jpg

El líder bielorruso también informó que en Polonia y los países bálticos ya fueron desplegados más de 30.000 militares, equipos y armas."El mandatario destacó que, según datos más recientes, en la frontera con Bielorrusia se concentran más de 30.000 militares, equipos y armamento", cita a Lukashenko la agencia de noticias Belta.Además, en Polonia se encuentran hasta 10.000 militares de EEUU en rotación.Aumento de tropas ucranianas cerca de la fronteraLukashenko sostuvo también que Ucrania está aumentando la presencia de sus Fuerzas Armadas en la frontera bielorruso-ucraniana.Según informa la agencia estatal bielorrusa Belta, Ucrania en el marco de su operación especial para impedir el acceso de migrantes desde Bielorrusia, que continúa desde noviembre pasado, ha desplegado unos 10.000 militares en la frontera bielorrusa-ucraniana.El mandatario bielorruso subrayó que las unidades militares ucranianas que se están aglutinando en la frontera con Bielorrusia están compuestas por "nacionalistas radicales", que son "peores que los militares de la OTAN"."Ucrania continúa incrementando las Fuerzas, concentrando sus unidades de la Guardia Nacional compuestas por nacionalistas radicales (...) bajo el pretexto de que van a luchar contra los migrantes", afirmó.El presidente bielorruso expresó la certeza de que los migrantes no tratarán de cruzar la frontera con Ucrania."No irán a Ucrania, eso lo entendemos claramente", destacó Lukashenko.La construcción de la valla fronterizaPolonia no descarta la posibilidad de que Bielorrusia intente desestabilizar la construcción de la valla en la frontera, afirmó el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia, Pawel Soloch."Es probable que las fuerzas de seguridad bielorrusas intenten desestabilizar la situación (con la construcción de la valla) de alguna manera", dijo Soloch a la emisora Polskie Radio, destacando que se necesitará garantizar la seguridad de los trabajadores que participarán en las obras.En los últimos meses Lituania, Letonia y Polonia están denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria en represalia por las sanciones occidentales.Las autoridades bielorrusas rechazan esas acusaciones. El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declaró que Minsk se niega a seguir conteniendo a los inmigrantes irregulares, porque "no tiene ni dinero ni fuerzas para hacerlo", debido a las sanciones occidentales.Los guardias fronterizos bielorrusos denunciaron en numerosas ocasiones que Letonia, Lituania y Polonia expulsan por la fuerza a los inmigrantes hacia el territorio de Bielorrusia.Ante la crisis migratoria, Polovia prevé construir para junio 2022 una valla fronteriza con Bielorrusia de 186 kilómetros de longitud y cinco metros de altura.

https://mundo.sputniknews.com/20220114/la-situacion-en-bielorrusia-dispara-las-solicitudes-de-refugiados-en-polonia-1120316377.html

https://mundo.sputniknews.com/20220112/que-hay-detras-de-la-estrategia-de-occidente-para-enfrentar-a-ucrania-con-rusia-1120236541.html

polonia

bielorrusia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polonia, otan, bielorrusia, crisis migratoria entre bielorrusia y polonia, ucrania