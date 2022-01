https://mundo.sputniknews.com/20220124/eeuu-pide-a-sus-atletas-no-llevar-telefonos-a-pekin-2022-por-temor-a-espionaje-1120696069.html

EEUU pide a sus atletas no llevar teléfonos a Pekín 2022 por temor a espionaje

El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos pidió a sus atletas que vayan a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 que dejen sus...

La vigilancia digital y el espionaje son las dos principales preocupaciones del país norteamericano en torno a esta competencia, que se llevará a cabo del 4 al 20 de febrero. De acuerdo con información de Wall Street Journal, el Comité Olímpico de Estados Unidos envió dos recomendaciones a sus deportistas para que no lleven sus celulares personales ni otros dispositivos electrónicos a las magnas justas. Un informe de Citizen Lab encontró que la aplicación que deben descargar los atletas que participen en los Juegos Olímpicos tiene graves fallas de seguridad y pone en peligro los datos personales de los usuarios, según reportó el diario estadounidense The New York Times. El informe también descubrió que la aplicación, llamada My2022 Olympic, contiene una serie de términos políticos marcados para la censura en su código, "aunque no parece utilizar activamente la lista para filtrar las comunicaciones".Wall Street Journal asegura que países como Reino Unido, Canadá y Países Bajos también han advertido a sus atletas sobre posibles actos de espionaje si llevan sus teléfonos, tabletas o computadoras. Algo similar ya había ocurrido hace 14 años, cuando China organizó los Juegos Olímpicos de Verano de Pekín 2008. Ese año, el Gobierno estadounidense lanzó recomendaciones muy parecidas a las que ahora emite el Comité Olímpico de ese país.

