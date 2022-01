https://mundo.sputniknews.com/20220123/cerca-de-una-guerra-fria-digital-la-batalla-por-la-supremacia-tecnologica-entre-china-y-eeuu-1120649795.html

¿Cerca de una guerra fría digital? La batalla por la supremacía tecnológica entre China y EEUU

¿Cerca de una guerra fría digital? La batalla por la supremacía tecnológica entre China y EEUU

Un analista ha pronosticado que la economía digital será el próximo campo de batalla para la competencia estratégica entre las potencias. Esta advertencia se... 23.01.2022, Sputnik Mundo

El investigador y analista Zhang Monan cree que China necesita prepararse para una "guerra fría digital" con EEUU ya que es probable que Washington imponga restricciones más fuertes a la tecnología estadounidense agregando a su conjunto de herramientas listas negras de exportación, jurisdicción y revisiones de seguridad de inversiones.En el mismo evento, el exviceministro de finanzas chino Zhu Guangyao criticó a Washington por tratar de contener el avance digital de China y señaló que la propuesta de Alianza para el Futuro de Internet, una iniciativa liderada por EEUU que pretende reunir a países con ideas afines para promover un Internet abierto y seguro, "dividiría Internet y construiría dos sistemas"."Esto no es bueno para la economía digital mundial, ni para ellos mismos al final", señaló Zhu.Este análisis llega unas semanas después de que Pekín revelara un plan para aumentar las capacidades tecnológicas de China para 2025 con el fin no solo de mejorar la calidad y el valor de sus productos tecnológicos, sino también ser tecnológicamente independiente de otros países.El plan respalda un objetivo para que las industrias centrales en la economía digital de China representen el 10% del producto interno bruto para 2025, frente al 7,8% en 2020.El impulso de Pekín para hacer crecer su sector digital y obtener independencia tecnológica ha aumentado la preocupación entre los países occidentales. El mismo presidente de EEUU, Joe Biden, ha sugerido que las democracias del mercado, no China, deberían escribir las reglas en torno al comercio y la tecnología del siglo XXI.Zhang observó que EEUU y la UE han vinculado la regulación de la economía digital con la ideología, los derechos humanos y la geopolítica. Eso significaba que no solo se trataba de "competencia económica o tecnológica, sino más bien de una competencia por reglas y soberanía". Por eso cree que la economía digital será el próximo campo de batalla de la competencia estratégica entre potencias.Otro factor importante es la escasez mundial de chips o semiconductores que puso de relieve la economía digital y su hardware clave. Según Zhang, EEUU podría comenzar a bloquear los envíos de chips de computadora y software industrial a China."Cortar el suministro es realmente fatal para nosotros”, dijo la analista citando la dependencia de China de los semiconductores importados a tiempo de señalar que es hora de ampliar el acceso al mercado de los servicios digitales, incluidas las empresas extranjeras de internet y las plataformas digitales de confianza.

