https://mundo.sputniknews.com/20220124/cae-un-exjefe-antidrogas-en-bolivia-acusado-de-vinculos-con-narcotrafico-1120677007.html

Cae un exjefe antidrogas en Bolivia acusado de vínculos con narcotráfico

Cae un exjefe antidrogas en Bolivia acusado de vínculos con narcotráfico

LA PAZ (Sputnik) — La Fiscalía de Bolivia presentó cargos contra Maximiliano Dávila, un coronel de policía detenido el fin de semana y ahora convertido en el... 24.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-24T16:41+0000

2022-01-24T16:41+0000

2022-01-24T16:44+0000

américa latina

bolivia

narcotráfico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1109517394_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8018f76fb4cdf730d5adcbb97fd50ef9.jpg

En 2011 el exgeneral René Zanabria, hombre fuerte de la lucha antidrogas de los primeros mandatos de Morales, cayó in fraganti en Panamá con un cargamento de cocaína destinado a Estados Unidos, por lo cual cumple actualmente condena.Zabala dijo que pidió inicialmente detención preventiva de seis meses para Dávila, quien fue capturado en la noche del 22 y 23 de enero a pocos metros de la frontera sur con Argentina, en la región de Villazón-La Quiaca, cuando supuestamente trataba de huir del país.La detención de Dávila ocurrió pocos días después de que medios locales publicaran que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) tenía pruebas de vínculos de varios exintegrantes de la FELCN con el narcotráfico.Dávila fue mencionado en esos informes junto con un exmayor de la policía local, Omar Rojas, quien fue detenido hace dos semanas en Colombia, señalado como supuesto jefe mayor del tráfico de cocaína desde Bolivia.Los reportes señalaron también a otro exjefe de la FELCN, Alexander Rojas, hermano de Omar, como objeto de investigaciones de la DEA.Dávila ocupó altos cargos en la policía, fue señalado varias veces como posible comandante nacional de esa fuerza y ejerció como jefe de la FELCN hasta el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019.Posteriormente ocupó un cargo regional y en el último año había quedado relegado en el mando policial, en el que no tenía un cargo formal, según informes oficiales.El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo el domingo al presentar a Dávila que pidió a la DEA información para reforzar las indagaciones sobre Dávila que hacían en Bolivia la fuerza antidrogas y la Unidad de Investigaciones Financieras que rastrea el lavado de dinero.La DEA no opera oficialmente en Bolivia desde 2008, cuando fue expulsada por Morales.

https://mundo.sputniknews.com/20220119/policia-captura-en-espana-a-lider-de-banda-delincuencial-los-pachenca-de-colombia-1120510263.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolivia, narcotráfico