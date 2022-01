https://mundo.sputniknews.com/20220124/1120688472.html

Kiev no ve motivos para decir que Rusia planee invadir Ucrania

Kiev no ve motivos para decir que Rusia planee invadir Ucrania

KIEV (Sputnik) — Kiev no ve razones para declarar que Rusia pretenda invadir Ucrania, sostuvo el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa... 24.01.2022, Sputnik Mundo

Danílov apuntó que Ucrania sigue los desplazamientos de las tropas rusas en el territorio del país euroasiático y agregó que su presencia podría sorprender a los socios extranjeros ucranianos, pero no a sí misma y que esta situación se observa desde 2014.Asimismo, Danílov recalcó que el Consejo no registra una evacuación masiva de misiones diplomáticas desde el país y puntualizó que solo tres países —Estados Unidos, el Reino Unido y Australia— han anunciado tales planes."Cada país toma su propia determinación en lo que respecta a sus ciudadanos que están en nuestro país", destacó.El secretario también se refirió a la "gran guerra de desinformación" relativa a la salida en masa del personal diplomático ruso desde Ucrania, pero esto, según sus palabras, no se ha observado.Entre otras cosas, Danílov aseveró que Kiev, por su parte, no tiene intención de atacar a nadie.Ucrania y algunos países occidentales expresaron últimamente su preocupación por el aumento de las fuerzas militares de Rusia en la frontera con Ucrania.Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de planear una agresión contra el país vecino, alegando que desplaza tropas dentro de su propio territorio, lo cual no amenaza a nadie. Según Moscú, Occidente utiliza estas acusaciones como pretexto para emplazar más equipo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.Moscú también advirtió a Ucrania y Occidente en reiteradas ocasiones de que no intente resolver el conflicto de Donbás por medios militares y denunció que el suministro de armas a Ucrania incita a Kiev a recurrir a la fuerza para atajar el conflicto.

