https://mundo.sputniknews.com/20220123/no-son-cabanas-de-paso-sino-utiles-y-ecologicas-las-casas-de-paja-llegan-al-norte-de-espana-1120499107.html

"No son cabañas de paso, sino útiles y ecológicas": las casas de paja llegan al norte de España

"No son cabañas de paso, sino útiles y ecológicas": las casas de paja llegan al norte de España

Tres parejas han construido este tipo de inmueble en la zona de los Pirineos de Lleida. Buscan la eficiencia energética y la sostenibilidad. 23.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-23T10:00+0000

2022-01-23T10:00+0000

2022-01-23T10:00+0000

españa

cataluña

energía

ecología

materias primas

casa

luz

sostenibilidad

pirineos

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1120497712_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_6c610f0433028bd1e97e9a8c25e25e3c.jpg

Llevaban tiempo mirando opciones. Buscaban algo sostenible, con eficiencia energética. Y se toparon con un libro escrito por Rikki Jennifer Nitzkin. El título no daba a equívocos: Casas de paja. Preguntaron, resolvieron dudas, contactaron con algunos más duchos en el tema y decidieron seguir adelante: se construirían su próxima vivienda con este material. La idea había cuajado para los protagonistas de esta historia, residentes en el Pirineo de Lleida, al noreste de España. En esta región montañosa, de frío y nevadas, es donde han conseguirlo hacerla realidad.Ya viven todos allí, en un piso o en casas con patio, pero en un futuro próximo darán el salto a esta alternativa acorde con sus preferencias. "Hemos estado más de un año dándole forma a la madera o almacenando las balas de paja y ahora está todo levantado, pero faltan las cañerías de aguas o la instalación eléctrica", comenta uno de ellos a Sputnik. Prefiere usar un nombre ficticio como Joan y no dar más datos sobre el lugar exacto donde han realizado este tipo de inmuebles novedosos. "No queremos que haya turismo de curioseo", afirma, a pesar de que no reniegan a ser una referencia para que se desarrolle la técnica."No utilizamos materiales con revestimiento plástico o amianto, nada tóxico", añade Joan. Las tres parejas, que van desde los 41 a los 45 años, han ido decidiendo cada paso. Al principio se empaparon de los materiales que necesitaban y contactaron con Josep Bunyesc, un arquitecto de la zona que les asesoró. "Vimos que por el mismo precio que una casa normal, el aislamiento será infinitamente mejor y saludable. Es una de las claves del sistema constructivo". También se acercaron a conocer a Jennifer Nitzkin, la mujer que les inspiró. Y no tuvieron dudas: "Nos animaron y se fueron arreglando todos los problemas que parecían surgir", responde.Al principio había muchas dudas. Además de la principal, que era levantar un hogar de la nada sin que ninguno se dedicara específicamente a ello, salían inconvenientes propios de las construcciones más habituales. Joan detalla algunos: "Los fundamentales eran el de la estructura de madera y el mantenimiento de la paja", explica. Para cimentar la vivienda, cuenta, se suele hacer una "cámara de aire" que evite la humedad, "el mayor peligro, con los ratones". Normalmente se procede con cubas de hormigón, pero en este caso la han erigido sobre piedra a aproximadamente un metro de altura."El proceso no es especialmente largo en el inicio", describe Joan. Lo que les ha llevado más tiempo ha sido ir ajustando las vigas, almacenar las balas de paja y haber consultado para que fuera todo legal. "Por suerte, uno de los involucrados es escultor y trabajaba la madera. Teníamos un taller donde guardar o trabajar el material y queríamos que estuviera todo correcto porque queremos vivir allí, no va a ser una cabaña para ir el fin de semana", apunta quien solo tenía la experiencia de haber hecho un domo geodésico, una especie de iglú.Una vez tuvieron el terreno, Joan y el resto montaron rápidamente las casas: "Cuando ya está todo a lo mejor es una semana, porque lo que hay que impedir es la humedad; es un memento muy chulo", repite. Siempre con el respaldo de Bunyesc, que conocía el método y ve en la paja un cambio de paradigma: "Nos dice que va a ser el futuro. Ocurre como con la madera, que hace años en España no se veía como algo serio y ahora ya son unas cuantas. Además, en Francia o Suiza ya se están construyendo bastantes", indica.La iniciativa, de hecho, ya ha captado el interés de gente de la comarca. "Cuando lo ven se asombran, como nos asombramos nosotros", afirma Joan. Porque antes se encontraron con cierta desconfianza. "Nos decían que con lo que llueve o nieva aquí eso no serviría, criticaban la forma de guardar la paja, había mucho escepticismo", señala. Incluso ellos han sorteado incertidumbres sobre la ventilación o el calor. "Aquí no se suele tener aire acondicionado, pero sí gas o leña para el invierno. Y no sabíamos qué tal con estas paredes. Ahora parece que puede que no necesitemos nada: en un lado de orientación norte hay una cristalera", anota orgulloso.Se mudarán en breve. Ahora siguen con el procedimiento. Todos viven en un radio de menos de diez minutos y notan cómo, por publicaciones en prensa o el boca a boca, cada vez suscita más interés. "Está la parte económica por un lado, porque sale más barata, y la sostenible por otro", puntualiza. En lo relativo a la primera, Joan cree que no se ahorra tanto a pesar de que la paja es "un subproducto de la agricultura". "Cuesta más el transporte, porque cada bala es muy barata", sopesa, calculando que ellos han utilizado unas 40 de 300 kilos y que la cifra total depende, aparte, de más extras y de dónde se compre el terreno. "Y lo que llama la atención", concluye, "es que es eficiente, ecológico y no es un cuchitril: lo nuestro son 110 metros cuadrados entre la planta baja y un par de altillos".

cataluña

pirineos

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alberto García Palomo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Alberto García Palomo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alberto García Palomo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

cataluña, energía, ecología, materias primas, casa, luz, sostenibilidad, pirineos, 📝 reportajes