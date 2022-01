https://mundo.sputniknews.com/20220118/lavrov-llama-a-blinken-a-dejar-de-especular-sobre-una-supuesta-agresion-rusa-contra-ucrania-1120449328.html

Lavrov llama a Blinken a dejar de especular sobre una supuesta "agresión rusa" contra Ucrania

Lavrov llama a Blinken a dejar de especular sobre una supuesta "agresión rusa" contra Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante una conversación con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, instó a su...

"En el contexto de la situación en el sureste de Ucrania, el ministro pidió al secretario de Estado que no difundiera más las especulaciones sobre una supuesta 'agresión rusa' que se está preparando, sino que obligara a las autoridades en Kiev a cumplir plenamente los acuerdos de Minsk", indica un comunicado del Ministerio de Exteriores ruso emitido después de la conversación entre Lavrov y Blinken. A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial Ucrania.El tema centró las negociaciones de EEUU y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12, así como se debatió el 13 de enero en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Viena.Ucrania y los países occidentales dicen estar preocupados por la supuesta intensificación de la actividad militar rusa cerca de la frontera ucraniana, que interpretan como preparativos para una posible invasión.Rusia declaró en más de una ocasión que no amenaza ni planea agredir a nadie.Además, señala que las afirmaciones sobre los presuntos preparativos para una invasión se usan como pretexto para instalar más material de guerra de la OTAN cerca de sus fronteras.Moscú afirma que tiene derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio.

