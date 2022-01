https://mundo.sputniknews.com/20220121/luis-miguel-cambia-su-foto-de-perfil-y-las-redes-enloquecen-1120618064.html

Luis Miguel cambia su foto de perfil y las redes enloquecen

Luis Miguel cambia su foto de perfil y las redes enloquecen

El cantante mexicano Luis Miguel no deja de dar sorpresas en estas primeras semanas de 2022; ahora fue una nueva fotografía que subió a sus redes sociales la...

Tras varios meses de ausencia y de críticas por su supuesta condición física para cantar, el Sol reapareció para evidenciar que se encuentra en buena forma y que calienta los motores para su eventual retorno. Una nueva foto de perfil en su cuenta de Facebook fue la que provocó que Luis Miguel se convirtiera en tendencia y fuera uno de los temas más comentados de enero en México, Estados Unidos y América Latina. En la nueva imagen —con la que conmemora 40 años de carrera artística— se le puede ver más delgado que cuando fue captado por las cámaras antes de la pandemia de COVID-19, durante una gira, en la que además tuvo algunos problemas para entonar sus canciones. Olvidó la letra, no alcanzó algunos registros vocales e incluso fue abucheado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Así fue como la prensa mexicana tomó las fallas de Luis Miguel, quien desde los inicios de su carrera se ha caracterizado por su perfeccionismo y profesionalismo.Sin embargo, 2022 podría ser un año fundamental en la carrera del intérprete de 51 años, luego de haber tenido dos temporadas de la serie sobre su vida en Netflix. De hecho, la tercera temporada se está cocinando y el año pasado ya fue presentado un avance. Según se observa en el tráiler, Luis Miguel se reconcilia con su tormentoso pasado, marcado por su exigente padre, Luisito Rey. Un día antes de cambiar su foto de perfil, reapareció en la escena pública al posar para una fotografía que le pidieron después de visitar una agencia de la automotriz de lujo, Rolls Royce, la cual supuestamente se encuentra en Miami, Florida.Esta imagen fue interpretada por sus fans como una muestra de que no está deprimido y se encuentra en buen estado de salud y sin problemas económicos.En redes sociales, miles de usuarios y clubs de fans publicaron sus reacciones al regreso de Luis Miguel, esperando que muy pronto se anuncie una nueva gira internacional. No faltaron las personas que recordaron los tiempos juveniles del cantante, quien comenzó su carrera a los 11 años, impulsado por su padre, principalmente. Hasta el momento se desconocen los planes del artista mexicano nacido en Puerto Rico. Sin embargo, el compositor Carlos Macías ha dicho que compuso tres canciones para el supuesto nuevo disco de Luis Miguel, que podría ver la luz muy pronto.

