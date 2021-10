https://mundo.sputniknews.com/20211004/luis-miguel-enfrentaria-demanda-de-11-millones-de-dolares-por-despido-injustificado-1116709054.html

Luis Miguel enfrentaría demanda de 11 millones de dólares por despido injustificado

Luis Miguel enfrentaría demanda de 11 millones de dólares por despido injustificado

El cantante Luis Miguel deberá testificar de forma presencial en una demanda por 11 millones de dólares interpuesta por un exempleado suyo, quien lo acusa... 04.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-04T13:52+0000

2021-10-04T13:52+0000

2021-10-04T14:01+0000

américa latina

música

gente

méxico

luis miguel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1116709179_0:0:2848:1603_1920x0_80_0_0_4ed5870b393594b387d867a62a4f2e35.jpg

Se trata de Javier Francisco Guatemala, quien desde hace nueve años acusa a El Sol de haberle dejado de pagar su sueldo, luego de 24 años de servicio y a pesar de que él se hacía cargo del manejo y venta de algunas de sus propiedades, entre ellas, la famosa mansión que tenía el intérprete mexicano en Acapulco, conocida como Playa Bonfil.El abogado de Guatemala, Tomás Gutiérrez Álvarez, explicó que la demanda por despido injustificado asciende a 11 millones de dólares, y en estos momentos están esperando a que se realice la próxima audiencia ante Conciliación y Arbitraje de Guerrero."Se llevó a cabo la primera etapa, que es la conciliación, en la que los abogados de Luis Miguel dan contestación a la demanda de mi cliente", comentó el representante legal en entrevista para la revista TVyNovelas.El abogado abundó que el equipo legal de Luis Miguel le ofreció a su cliente un pago de 200.000 dólares, antes de que el cantante fuera notificado de manera oficial de la demanda, en mayo de este año, pero se rechazó la oferta."En la audiencia pasada, que fue en julio, mi cliente les dijo que con 500.000 dólares se daba por bien servido, pero los abogados en ese momento no hicieron ninguna propuesta, dijeron que iban a checar", agregó Gutiérrez Álvarez.De acuerdo con el litigante, el intérprete de La bikina tendría que presentarse de manera presencial a la siguiente audiencia o de lo contrario se asumirá que cada pregunta que la defensa presente tiene una respuesta positiva.Este no es el único conflicto legal que enfrentaría Luis Miguel, ya que en abril se informó que su expareja, la actriz Aracely Arámbula, estaría preparando una demanda por incumplimiento del pago de la manutención de sus hijos, Daniel y Miguel, desde finales de 2019.El abogado Guillermo Pous confirmó en su momento a Ventaneando que analizarían la situación ya que no podía asegurar que la falta de pago fuera algo ordenado por el cantante o incluso si sabe de esta situación, pues el contacto es directamente con su abogado.

https://mundo.sputniknews.com/20210804/detras-de-la-serie-luis-miguel-el-escritor-que-desvelo-toda-la-verdad-1114789389.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

música, gente, méxico, luis miguel