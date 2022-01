https://mundo.sputniknews.com/20220120/adelgazado-y-radiante-luis-miguel-reaparece-en-la-agencia-de-rolls-royce-de-miami--foto-1120565900.html

Delgado y radiante: Luis Miguel reaparece en la agencia de Rolls Royce de Miami | Foto

Delgado y radiante: Luis Miguel reaparece en la agencia de Rolls Royce de Miami | Foto

El cantante mexicano Luis Miguel reapareció después de varios meses de estar alejado de la escena pública. 20.01.2022, Sputnik Mundo

El llamado Sol de México posó para una fotografía que le pidieron después de visitar una agencia de la automotriz Rolls Royce, la cual presuntamente se encuentra en Miami, Florida.La imagen muestra al cantante mucho más delgado que en las últimas ocasiones que se le vio en público, lo que fue interpretado por sus fans como una señal de que no está deprimido y se encuentra en buen estado de salud y sin problemas económicos.Días antes, dos fotografías de Luis Miguel arriba de su yate también fueron difundidas en redes sociales, y presuntamente habría sido tomadas recientemente, aunque la información no ha sido confirmada.Otro video en el que se ve a un reportero intentando conseguir una entrevista también fue compartido por la corresponsal de Univisión, Inés Moreno, quien también publicó las imágenes antes mencionadas de El Sol.Hasta el momento se desconocen los planes y proyectos del artista, aunque el compositor mexicano Carlos Macías confirmó que compuso tres canciones para el nuevo disco de Luis Miguel, el cual estaría conformado sólo por temas inéditos.Los rumores del regreso musical del intérprete de Suave llevan años y se han visto ensombrecidos por los problemas legales en los que estaría involucrado.El último escándalo que enfrentó fue cuando su nombre apareció en la lista de personajes públicos con empresas off shore en las Islas Vírgenes Británicas, en el caso denominado como los Papeles de Pandora.Además, en octubre de 2021, trascendió que el cantante estaría por enfrentar una demanda de 11 millones de dólares por un supuesto despido injustificado, la cual sería entablada por Javier Francisco Guatemala, quien se encargó del manejo y venta de sus propiedades.

