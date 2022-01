https://mundo.sputniknews.com/20220121/el-tesoro-de-moctezuma-sigue-escondido-en-mexico-uno-de-los-misterios-mas-grandes-del-mundo--1120608347.html

El tesoro de Moctezuma: ¿sigue escondido en México uno de los misterios más grandes del mundo?

El tesoro de Moctezuma: ¿sigue escondido en México uno de los misterios más grandes del mundo?

Una de las leyendas más conocidas de la historia de México es la ubicación del tesoro de Moctezuma, uno de los últimos tlatoanis de Tenochtitlán y el primer... 21.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-21T17:45+0000

2022-01-21T17:45+0000

2022-01-21T18:12+0000

américa latina

🎭 arte y cultura

hernán cortés

méxico

tenochtitlán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1120608567_0:333:2871:1948_1920x0_80_0_0_bf64df2f1baf3d6d47c111b39354842a.jpg

Meses antes del primer encuentro entre Moctezuma y Cortés, ocurrido el 8 de noviembre de 1519, el mandatario mexica envió varios regalos al navegante español con el fin de disuadirlo de su intento de llegar al centro del país.Sin embargo, las ofrendas causaron el efecto contrario y motivaron aún más al conquistador para que avanzara a Tenochtitlán en búsqueda de oro, piedras preciosas y demás tesoros que presuntamente tenía ocultos el tlatoani.El historiador David Cuevas relata en su artículo El tesoro de Moctezuma publicado en la revista Baética que, a su llegada a Tenochtitlán, los españoles se instalaron en el palacio de Axayácatl, en el que vivió el padre de Moctezuma, y comenzaron la instalación de un altar cristiano.Como parte de dicha construcción, el carpintero Alonso Yáñez encontró una puerta en la que halló "un fabuloso tesoro", según relató el conquistador Bernal Díaz de Castillo en su famosa Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.El hallazgo motivó que Cortés hiciera prisionero a Moctezuma, antes de salir de Tenochtitlán para combatir a Pánfilo Nárvaez, quien fue enviado para capturar al conquistador español.En su ausencia, Pedro de Alvarado quedó a cargo y protagonizó la famosa matanza del Templo Mayor, terminando con la relación pacífica entre mexicas y españoles. Moctezuma, según diversas fuentes, murió apedreado cuando intentó interceder entre ambas partes.Cuando Hernán Cortés regresó a Tenochtitlán sufrió una importante derrota conocida como La noche triste, lo que lo llevó a reforzar sus alianzas con los tlaxcaltecas para enfrentar al nuevo y último tlatoani, Cuauhtémoc.Cortés torturó al último tlatoani mexica para que le dijera la ubicación exacta del tesoro de Moctezuma, pero los registros de la época señalan que Cuauhtémoc habría confesado que se deshizo de él arrojándolo a una laguna.¿Dónde está el tesoro de Moctezuma?Desde entonces, es todo un misterio dónde quedó ocultó el tesoro, e incluso se especula que nunca existió tal fortuna y se confundió con los regalos que envió Moctezuma a Cortés.Esto no impidió que se realizaran varias misiones para encontrar el tesoro, entre ellas, la del hijo de Hernán Cortés, o las expediciones en el cerro de Chapultepec, como consta en el fondo documental Indios, vol 2., exp. 721, bajo resguardo del Archivo General de la Nación de México.Una de las expediciones más famosas fue la búsqueda que realizó Isabel de Ovejo, en 1652, con ayuda de una mujer indígena llamada Agustina que consumía peyote —un cactus sin espinas de los desiertos de México y Estados Unidos que contiene mescalin— para encontrar cosas perdidas. Ambas buscaron sin éxito el tesoro en una cañada cerca de Querétaro.De Ovejo terminó juzgada por el tribunal de la Santa Inquisición ya que el consumo de hierbas era causa de excomunión.Sería hasta el 13 de marzo de 1981 cuando se descubrirían los primeros indicios del codiciado tesoro cuando un trabajador encontró una barra de oro de 2,5 kilogramos cerca de la Alameda Central en la Ciudad de México.Si bien el Instituto Nacional de Antropología e Historia determinó que el oro había sido fundido entre 1519 y 1520, no se aseguró que éste formaba parte del tesoro.En octubre del 2021 se reportó que presuntamente se encontraron 44 cofres en el Zócalo de Tlaxcala, mientras se realizaban excavaciones para restaurar los daños de los sismos de 2017. No obstante, el hallazgo sólo fue consignado en medios independientes y no fue confirmado por autoridades mexicanas.

https://mundo.sputniknews.com/20220112/tiktok-en-maya-conoce-al-joven-mexicano-que-usa-la-red-social-como-aula-para-preservar-la-lengua-1120251375.html

https://mundo.sputniknews.com/20211228/asi-era-la-vajilla-donde-comia-el-emperador-moctezuma-lider-del-mundo-mexica--fotos-1119819080.html

méxico

tenochtitlán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🎭 arte y cultura, hernán cortés, méxico, tenochtitlán