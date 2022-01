https://mundo.sputniknews.com/20220112/tiktok-en-maya-conoce-al-joven-mexicano-que-usa-la-red-social-como-aula-para-preservar-la-lengua-1120251375.html

¿TikTok en maya? Conoce al joven mexicano que usa la red social como aula para preservar la lengua

A sus 20 años, Santos Tuz, joven originario de Yucatán, cuenta como miles de seguidores en TikTok, Instagram y Facebook, las redes sociales en donde le da... 12.01.2022, Sputnik Mundo

Con filtros y humor, Santos Tuz lo mismo canta, baila en inventa rimas con una sola finalidad: que la lengua maya no desaparezca en México y que sus hablantes se sientan orgullosos. Y es que en de 1930 a 2020, en México, la tasa de hablantes de lenguas indígenas de cinco años de edad o más se redujo de 16 a 6,2%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Es por ello que Santos está dispuesto a aportar sus conocimientos en el tema. Su interés en la lengua maya inició en su casa, en el poblado de Oxkutzcab, al sur de Yucatán. Aunque sus padres son hablantes del español, en la casa de su abuela se hablaba la lengua indígena, recuerda el joven en entrevista con Sputnik. "Es la mejor herencia que me pudo haber dado mi abuelita", asevera Santos, cuyo interés en crear un aula digital no es coincidencia, pues además de ser un exitoso blogger cuyos seguidores se cuentan en miles, es también aspirante a profesor de primaria. Aunque es justamente el estado de Yucatán uno de las cinco entidades que albergan el mayor porcentaje de hablantes de lenguas indígenas, más del 60% de acuerdo con el Inegi, el hablar estos idiomas nativos es para muchos una puerta a la discriminación, asegura el joven. "En los pueblos se sigue hablando maya, pero tienen miedo a hacer discriminados y eso los limita", señala Santos Tuz. Con su canal de TikTok y sus cuentas en otras redes sociales, el joven busca, además de difundir, incentivar a los hablantes de maya a que usen su lengua, que la atesores, que la respeten y la presuman con orgullo. El maya es la segunda lengua indígena con más hablantes en México y está solo por debajo del náhuatl; sin embargo, sus difusores no llegan ni al millón en un país con más de 126 millones de personas. Santos reconoce que, al menos en Yucatán, se ha incentivado el saber de la lengua maya, la cual desde 2020 es una materia obligatoria en las escuelas primarias; sin embargo, señala que dentro de la sociedad se tienen que hacer mayores esfuerzos por preservar estas lenguas que son sinónimo de identidad."Tomo a las redes sociales como un medio para transmitir esto: la lengua y el trabajo de los artesanos mayas", apunta.

