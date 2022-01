https://mundo.sputniknews.com/20220121/aparece-una-ballena-de-gran-tamano-muerta-en-una-playa-de-espana--video-1120593872.html

Aparece una ballena de gran tamaño muerta en una playa de España | Vídeo

El cetáceo habría fallecido días antes de llegar al litoral de Estepona (Málaga), según los técnicos ambientalistas. Se trata de un individuo de rorcual común... 21.01.2022, Sputnik Mundo

La localidad malagueña de Estepona amaneció el 20 de enero con una sorpresa en su línea de costa. Un bulto destacaba en la orilla de la playa de La Rada. Las olas rompían con suavidad contra este. Una ballena de importantes dimensiones aparecía varada para el desconcierto de los paseantes que acudían al céntrico arenal a primera hora de la mañana.Se trata de un ejemplar de rorcual común de unos 14 metros de longitud. El individuo pertenece a la segunda especie de cetáceos más grandes del planeta, solo superados por la ballena azul. Un animal que se caracteriza por su piel grisácea y silueta estilizada. Un adulto puede llegar a pesar 70 toneladas.La presencia del cadáver del mamífero marino ha despertado la curiosidad de los vecinos de Estepona. Decenas de personas se han acercado para fotografiar el cuerpo del animal hasta que han llegado los técnicos del Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas (CREMA), el Instituto Español de Oceanografía y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. También han participado agentes del Ayuntamiento de Estepona.Una vez retirado el cuerpo de la ballena, los profesionales del CREMA tomarán muestras de tejido muscular para su posterior análisis. El objetivo es conocer su estado de salud previo al deceso y las posibles causas de la muerte. Destacan que el cadáver presentaba un avanzado estado de putrefacción, aunque sorprende que todavía no se haya abierto y esté completo. Los expertos creen que este rorcual habría fallecido hace varios días.Respecto a su futuro, tras la retirada de la playa, el animal será enterrado en un lugar específico y posteriormente se tratará de recuperar su esqueleto para ser expuesto en un museo. No obstante, también podría ser incinerado, en función de lo que determine la legislación municipal.A pesar de que el rorcual común es una especie habitual en el mar Mediterráneo, no lo es tanto que uno de sus individuos acabe muerto a pie de playa. En CREMA están pendientes de los acontecimientos futuros, ya que en los últimos días han aparecido tres delfines muertos en la costa malagueña. Ahora, hay que sumar a la ballena. Tras los sucesos, podría estar el temporal de días atrás, pero se estudian otras posibles causas.

