Infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela: ¿qué hay detrás de la dura retórica de Moscú?

El exfuncionario de la Administración Reagan, Paul Craig Roberts explicó a Sputnik su análisis sobre el posible despliegue de infraestructura militar rusa en... 20.01.2022, Sputnik Mundo

Según el ex vicesecretario del Tesoro durante la Administración Reagan y exmiembro del Comité de la Guerra Fría Paul Craig Roberts, el Kremlin ha ejercido moderación durante mucho tiempo y ha respondido diplomáticamente a las provocaciones de Occidente, pero se ha dado cuenta de que hay intenciones hostiles detrás del creciente círculo de bases militares alrededor de Rusia y que esto debe detenerse."Rusia tiene razón en que la seguridad tiene que ser mutua. El Kremlin ha dejado en claro que Rusia no permitirá que su seguridad se vea más afectada. La mención de Peskov de posibles despliegues rusos en Cuba y Venezuela pretende recordar que hoy el Kremlin se siente tan amenazado como se sintió a principios de 1960 debido a los misiles estadounidenses colocados en Turquía. La consecuencia de la acción de EEUU fue traer misiles rusos a Cuba, una situación peligrosa que Kennedy y Jruschov resolvieron retirando sus misiles de Turquía y Cuba", recordó Roberts.El 9 de septiembre de 1962 fueron entregados misiles balísticos soviéticos a Cuba en el marco de la operación secreta Anadyr de la URSS. Durante todo un mes EEUU no supo que los cohetes soviéticos habían sido desplegados como respuesta a la invasión fallida de EEUU a Cuba y al despliegue de misiles nucleares de alcance intermedio Júpiter en Italia y Turquía ordenada por la Administración Kennedy en 1961.En un artículo de opinión publicado en The Atlantic en 2013, el periodista estadounidense Benjamin Schwarz describe que "a partir de ahí, los misiles [de EEUU] podían llegar a toda la URSS occidental, incluidos Moscú y Leningrado (y eso sin contar los misiles Thor con armas nucleares que EEUU ya había apuntado a la Unión Soviética desde bases en el Reino Unido)".La denominada Crisis de los Misiles Cubanos duró del 16 de octubre de 1962 al 28 de octubre de 1962 y se resolvió después de que el entonces presidente Kennedy acordara desmantelar todos los misiles Júpiter desplegados en Turquía contra la URSS, a cambio de la retirada de los misiles nucleares soviéticos en Cuba."A pesar de las lecciones aprendidas, EEUU está reproduciendo este escenario y el Kremlin se opone. Si Cuba y Venezuela están dispuestas, no hay nada que impida que Rusia ponga misiles en esos países, puede colocar fácilmente sus nuevos misiles hipersónicos en barcos de superficie o submarinos frente a las costas del Atlántico y el Pacífico de EEUU. Sin embargo, no creo que Peskov esté haciendo otra cosa que enfatizar a Washington la gravedad de la situación", expuso Roberts.A mediados de enero, el canal de televisión RTVI le preguntó al viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, si Rusia estaba considerando la posibilidad de desplegar infraestructuras militares en países fuera de Europa, como Cuba o Venezuela, a lo que él respondió: "No quiero confirmar nada, pero tampoco voy a refutar nada aquí". Después, EEUU advirtió que responderá "con decisión" si Rusia despliega sus tropas en países latinoamericanos.EEUU entre influencias y contradiccionesMientras tanto, la advertencia de la Casa Blanca de acciones "decisivas" en caso de que Rusia despliegue infraestructura militar en Cuba y Venezuela parece estar en contradicción con el comentario del secretario de Estado, Antony Blinken, de que las "esferas de influencia" es una idea "que debería haberse retirado después de la Segunda Guerra Mundial"."Cuando Washington dice que las 'esferas de influencia' son cosa del pasado, Washington quiere decir que nadie más que ellos tiene esferas de influencia. En otras palabras, es una afirmación de la hegemonía estadounidense", señaló Roberts.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó su propuesta de acuerdo para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, se plantea a los países de la Alianza comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrrepúblicas soviéticas, en especial Ucrania.

