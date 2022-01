https://mundo.sputniknews.com/20220114/como-pone-rusia-a-eeuu-cuando-habla-de-infraestructura-militar-en-cuba-y-venezuela-1120338501.html

¿Cómo pone Rusia a EEUU cuando habla de infraestructura militar en Cuba y Venezuela?

Esta reacción se da horas después de que el canal de televisión RTVI le preguntara al viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, si se estaba considerando la posibilidad de desplegar infraestructuras militares rusas en países fuera de Europa, como Cuba o Venezuela, a lo que él respondió: "No quiero confirmar nada, pero tampoco voy a refutar nada aquí".El politólogo y subdirector del Instituto de Historia y Política de la Universidad Estatal de Moscú, Vladímir Shapovalov, cree que la mínima posibilidad de que Rusia colabore en lo militar con América Latina hace estremecer a EEUU.Según él, esto demuestra que hay vulnerabilidades, y una de ellas es el "vientre blando de EEUU"."En América Latina no todos los países están entusiasmados con la política que lleva EEUU. Me gustaría destacar que las relaciones de Rusia con Cuba y Venezuela son de alto nivel. Esto puede ser una realidad, pero hasta ahora Rusia no tiene esos planes, hay una posición negociadora que puede aplicarse si no se escuchan las propuestas de Rusia" sobre las garantías de seguridad, concluyó Shapovalov.En junio pasado, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú resaltó durante la Conferencia de Seguridad de Moscú la colaboración con Cuba, Nicaragua y Venezuela en el ámbito técnico-militar.El ministro ruso destacó también los avances en la cooperación con Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay.

