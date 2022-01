https://mundo.sputniknews.com/20220120/blinken-califica-la-situacion-en-ucrania-de-crisis-con-consecuencias-globales-1120544717.html

Blinken califica la situación en Ucrania de "crisis con consecuencias globales"

Blinken califica la situación en Ucrania de "crisis con consecuencias globales"

WASHINGTON (Sputnik) — La situación en Ucrania es más que un enfrentamiento entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es una crisis... 20.01.2022, Sputnik Mundo

Además, Blinken afirmó que Washington decidirá si hay una vía diplomática con Moscú después de que se reúna con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, el 21 de enero."Mañana, cuando tenga la oportunidad de ver a mi homólogo ruso, creo que es una buena oportunidad porque desde esta última semana de discusiones muy intensas con Rusia en el diálogo de estabilidad estratégica entre EEUU y Rusia, el Consejo OTAN-Rusia, la OSCE, todos hemos tenido la oportunidad de pensar en lo que hemos escuchado de cada uno. Los rusos han tenido la oportunidad, supongo, de volver a consultar con el presidente [Vladímir] Putin, nosotros hemos tenido la oportunidad de consultarnos estrechamente entre nosotros", dijo Blinken en una conferencia de prensa conjunta con su par alemán en Berlín.Blinken también señaló que no cree que se resuelvan las diferencias existentes con Moscú durante la reunión que tendrá con su par ruso."Son cuestiones difíciles a las que nos enfrentamos, y resolverlas no será rápido. No espero que las resolvamos mañana [por el 21 de enero] en Ginebra. Pero podemos avanzar en nuestro entendimiento mutuo, y eso, combinado con la disminución de la acumulación militar de Rusia en las fronteras de Ucrania, puede alejarnos de esta crisis en las próximas semanas", dijo.

