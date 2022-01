https://mundo.sputniknews.com/20220119/el-trono-desgastado-y-roto-del-cantante-mexicano-vicente-fernandez-que-desato-criticas-en-redes-1120497881.html

El 'trono' desgastado y roto del cantante mexicano Vicente Fernández que desató críticas en redes

El sillón que aparece en la fotografía está claramente desgastado y roto, lo que le valió muchas críticas a la familia Fernández, a quienes acusaron de desatender al intérprete de Estos celos por no cambiar el mueble. No obstante, la mayoría de los usuarios consideraron que, si Vicente Fernández nunca cambio el sillón, fue por el valor sentimental que tenía por él, por lo que llenaron la publicación de mensajes de cariño y admiración."El trono del rey", "Ya no hay quien lo ocupe", "Eso duele al ver sus lugares preferidos son cosas, duele", fueron algunos de los comentarios que fanáticos del artista mexicano dejaron en la publicación.Sigue pelea por la bioserieTras la muerte de Vicente Fernández el pasado 12 de diciembre, uno de los temas más sonados sobre el cantante es la producción de una bioserie.Hasta el momento, son dos empresas las que se presumen estarían trabajando en una serie inspirada en la vida del Charro de Huentitlán, Netflix y Televisa junto con Univisión.Sólo la producción de Televisa y Univisión ha sido confirmada por las propias productoras, quienes informaron que la historia estaría basada en la biografía no autorizada escrita por la periodista Olga Wornat.El último rey, publicado a finales de 2021, causó mucha polémica ya que la autora asegura que miembros de la familia Fernández tienen vínculos con el crimen organizado, lo cual ha sido negado.Sobre esta producción se especula que el protagonista sería el cantante Pablo Montero, aunque dicha información tampoco ha sido confirmada.En el caso de Netflix, la revista de espectáculos TV y Novelas asegura que ya realiza su propia serie biográfica, sin que se conozcan los detalles de la producción o el guion.

