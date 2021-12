https://mundo.sputniknews.com/20211218/la-familia-de-vicente-fernandez-mintio-sobre-la-fecha-de-su-muerte-1119478472.html

¿La familia de Vicente Fernández mintió sobre la fecha de su muerte?

¿La familia de Vicente Fernández mintió sobre la fecha de su muerte?

La familia de Vicente Fernández mintió sobre la fecha de su muerte. Por lo menos así lo asegura el destacado presentador de radio Gustavo Alvite Martín, que ha... 18.12.2021, Sputnik Mundo

En una publicación de Facebook, titulada Nada menos que todo un hombre, Alvite Martín declara que el legendario cantante falleció el 11 de diciembre, pero su familia hizo que su muerte coincidiera con una importante fiesta religiosa: el día de la Virgen de Guadalupe. Cabe señalar que el cantante era un gran creyente de esta aparición mariana."La teatralidad y sensacionalismo con que la familia maneja la situación al grado de mentir en la fecha para que impacte más, me pega en el ánimo", escribe. Subraya que "su amigo no lo hubiera aceptado ni lo merece".La familia del charro del Huentitán no se pronunció acerca de las declaraciones de Alvite Martín. Tampoco comentó los rumores de que Fernández no murió en un hospital de Guadalajara, sino en su rancho, Los tres potrillos, donde fue enterrado.Las últimas palabras de Cuquita a Fernández en su lecho de muerteEl sacerdote Óscar Sánchez Barba se encontraba junto al rey de la ranchera en los últimos minutos de su vida. Fue testigo de cómo la esposa de Fernández, doña Cuquita, le susurró una frase llena de amor y dolor."Yo creo que estaba consciente, porque le hablaban al oído, y hacía señas de que entendía, por ejemplo, le decía Cuquita vamos a casa y él decía con la boca, parecía que decía casa, vámonos a casa, te amo, un momento muy fuerte, muy emotivo, de un cariño, de una grande unión entre todos", confiesa.El sacerdote agrega que toda la familia de Fernández rezó por su salud y en cierto momento, sus nietos le dijeron que "ahora va a cantar en el cielo, a Dios".En agosto, Fernández fue hospitalizado de emergencia en Guadalajara luego de haber sufrido una caída en su rancho Los Tres Potrillos: en ese entonces, se resbaló y se lesionó una de las vértebras. Luego, su estado de salud se complicó y tuvo que ser intubado. Falleció el 12 de diciembre tras varios meses en cuidados intensivos.

