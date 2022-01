Colombia intenta recomponer relaciones a un año del Gobierno Biden en Estados Unidos

https://mundo.sputniknews.com/20220119/colombia-intenta-recomponer-relaciones-a-un-ano-del-gobierno-biden-en-estados-unidos-1120520694.html

Se trató de un precedente "muy negativo", porque uno de los poderes públicos intervino y generó "una dislocación en una relación, nada más y nada menos que en la más importante que tiene Colombia", agregó el entonces representante del Gobierno colombiano en Estados Unidos.Pie izquierdoCon esa intrusión, la comunicación entre ambos gobiernos empezó con el pie izquierdo.Era noviembre de 2020 cuando el demócrata fue elegido: un resultado que cayó como balde de agua fría en el colombiano Centro Democrático, partido que en 2018 llevó al poder al actual jefe de Estado, Iván Duque, que gobierna hasta agosto de este año.Aunque el mandatario no se pronunció respecto a esos comicios, en los meses previos sus alfiles en el Congreso, como la senadora María Fernanda Cabal, su colega Carlos Felipe Mejía, y el representante Juan David Vélez (todos del Centro Democrático), tomaron posición pública a favor de Trump.Pasó tiempo hasta que se produjo una primera comunicación telefónica entre Duque y Biden. Concretamente, a finales de junio del año pasado (cuando la posesión del estadounidense fue en enero).En noviembre de 2021, y en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tuvo lugar en Glasgow, Escocia, ambos mandatarios se encontraron finalmente en persona.Lista terroristaUna de las decisiones más importantes de Biden con respecto a Colombia fue la salida de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, que firmó la paz con el Gobierno colombiano en 2016) de la lista unilateral que hace el Departamento de Estado (Cancillería) de ese país respecto a organizaciones terroristas internacionales.En noviembre pasado, Washington hizo el anuncio: exmiembros de las FARC que cumplieron con el proceso de paz dejarían de ser calificados como terroristas.Sin embargo, disidentes pertenecientes a la estructura de alias Gentil Duarte, o a la de Iván Márquez (enfrentadas entre sí) ingresarían al listado.Exintegrantes de la entonces guerrilla más antigua de Latinoamérica podrían, de esta forma, acceder al sistema financiero internacional, algo que les estaba vedado desde 1997, cuando fueron incluidos en dicha consideración.Pero no solo eso: recursos de cooperación estadounidense podrían ir destinados a la reinserción de excombatientes, algo que antes estaba bloqueado."Uno se sentía como un ciudadano de segunda. Cualquier transacción bancaria no la podíamos hacer. Era un proceso muy dispendioso y a veces hasta humillante", dijo, tras la decisión, Rodrigo Londoño, excomandante de las FARC y presidente del partido político Comunes (surgido tras la firma del acuerdo de paz y que posibilitó la entrada en política de los exguerrilleros).Duque, sin embargo, reconoció públicamente que hubiera preferido "otra decisión" al respecto.Política antidrogasOtro de los giros en la relación bilateral fue la nueva estrategia antidrogas publicada por la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca en 2021, que pasó a considerar otros aspectos sociales en regiones de Colombia que se dedican al cultivo de coca y su transformación en cocaína, de la cual Colombia es el principal productor mundial.El documento, publicado en octubre de 2021, pretende "disminuir la disponibilidad de las sustancias ilícitas en Estados Unidos y Colombia, al apoyar con mayor seguridad y prosperidad en áreas rurales de Colombia". Además, enfatiza en la implementación del acuerdo de paz, la protección del medio ambiente y de líderes sociales y ambientales.Un cambio respecto a la visión coercitiva que había caracterizado al Plan Colombia, un acuerdo de cooperación firmado entre ambos países en 1999, centrado inicialmente en el combate al narcotráfico y, posteriormente, en la lucha contraguerrilla.El nuevo enfoque se refiere, además, a la cadena de suministros para transformar la hoja de coca en cocaína."Tengo que hacer mención a lo que tiene que ver con la destrucción de laboratorios; entonces, estamos alineados", reaccionó en su momento el jefe de Estado colombiano.Baja prioridadCastrillón destaca, igualmente, la iniciativa Build Back Better World, "que busca competir con China en infraestructura en nuestra región".Se trata de una alianza para mejorar la infraestructura en países de bajos y medios ingresos, y que fue presentada en Colombia (como primer país para implementarla), en septiembre pasado.No obstante, "hay países mucho más prioritarios" para Estados Unidos, según Castrillón.Desde Gobiernos pasados, "Colombia, por buen amigo que sea de Estados Unidos, no importa tanto como países de otras regiones", expresó.Biden cumple el 20 de enero su primer año como presidente de EEUU.

