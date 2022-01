https://mundo.sputniknews.com/20220118/erdogan-cree-necesario-debatir-la-crisis-ucraniana-con-putin-1120450062.html

Erdogan cree necesario debatir la crisis ucraniana con Putin

ANKARA (Sputnik) — El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró que considera poco realista la perspectiva de invasión de Ucrania por Rusia y al... 18.01.2022, Sputnik Mundo

"No creo realista la perspectiva de una incursión rusa en Ucrania. Ucrania no es un país ordinario, es un país fuerte. Además, para que Rusia dé tal paso, necesitaría revisar la situación existente en el mundo y también la suya. Voy a hablar con el presidente de Azerbaiyán, Alíev, que visitó Ucrania. También necesitamos debatir estos asuntos con el señor Putin", dijo Erdogan a los periodistas al visitar Albania.Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de Occidente y de Ucrania de desarrollar "una actividad agresiva", declaró que no amenaza a nadie ni planea agredir a nadie, agregando que las afirmaciones sobre la "agresión rusa" se usan como pretexto para instalar más material de guerra de la OTAN cerca de las fronteras rusas.La Cancillería de Rusia calificó como ridículas y al mismo tiempo peligrosas las declaraciones de Occidente sobre la "agresión rusa" y su disposición de ayudar a Kiev para contrarrestarla.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Rusia traslada tropas dentro de su propio territorio y a su consideración, y señaló que eso no entraña ninguna amenaza y no debe preocupar a nadie.

