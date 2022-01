https://mundo.sputniknews.com/20220115/eeuu-espera-lograr-una-distension-en-ucrania-mediante-el-uso-de-la-diplomacia-con-rusia-1120362906.html

EEUU espera lograr una distensión en Ucrania mediante el uso de la diplomacia con Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — EEUU espera lograr una distensión en torno a Ucrania y un progreso mediante el uso de la diplomacia en las relaciones con Rusia, declaró la... 15.01.2022, Sputnik Mundo

internacional

rusia

eeuu

ucrania

victoria nuland

"Creemos que, con la ayuda de la diplomacia, podemos lograr la distensión [en la crisis en torno a Ucrania] y lograr algún progreso en varios temas", dijo Nuland en una entrevista con el periódico The Financial Times.La diplomática agregó que Washington espera que Moscú continúe las negociaciones, pero destacó que esa decisión la debe tomar el presidente ruso, Vladímir Putin.Según Nuland, en este momento EEUU y Rusia "simplemente escucharon" las opiniones de cada país, y tomará cierto tiempo llegar a acuerdos concretos.En opinión de la representante del Departamento de Estado, por la parte de Washington la puerta de una solución diplomática está abierta, y la Casa Blanca está elaborando "unas respuestas por escrito" para los funcionarios rusos.Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de Occidente y de Ucrania de que está desarrollando "una actividad agresiva", y declaró que no amenaza a nadie ni planea agredir a nadie, agregando que las afirmaciones sobre la "agresión rusa" se usan como pretexto para instalar más material de guerra de la OTAN cerca de las fronteras rusas.La Cancillería de Rusia calificó como ridículas y al mismo tiempo peligrosas las declaraciones de Occidente sobre la "agresión rusa" y su disposición de ayudar a Kiev a contrarrestarla.Kiev y los Estados occidentales últimamente dicen estar preocupados por la supuesta intensificación de la actividad militar rusa cerca de la frontera de Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró en respuesta que Rusia traslada tropas dentro de su propio territorio según le convenga y agregó que eso no entraña ninguna amenaza y no debe preocupar a nadie.

eeuu

ucrania

rusia, eeuu, ucrania, victoria nuland