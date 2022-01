https://mundo.sputniknews.com/20220117/ella-es-la-supuesta-hija-secreta-que-gabriel-garcia-marquez-tuvo-con-una-periodista-mexicana-1120414072.html

Ella es la supuesta hija secreta que Gabriel García Márquez tuvo con una periodista mexicana

Ella es la supuesta hija secreta que Gabriel García Márquez tuvo con una periodista mexicana

Uno de los rumores más sonados desde la muerte del escritor colombiano Gabriel García Márquez fue confirmado por una periodista: la existencia de una hija... 17.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-17T21:30+0000

2022-01-17T21:30+0000

2022-01-17T22:40+0000

américa latina

🎭 arte y cultura

literatura

gabriel garcía márquez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1120414378_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da4b16ee32917dd3e3ee22880e029e83.jpg

Se trata de Indira Cato, de 30 años, hija García Márquez y de la escritora mexicana Susana Cato.La información fue revelada por el periodista Gustavo Tatis en un artículo de El Universal de Colombia y confirmada por el sobrino del escritor, Gabriel Eligio Torres, en entrevista para la agencia EFE.De acuerdo con Tatis Guerra, Índira recibió su nombre en honor a Indira Gandhi, ex primera ministra de India, con quien García Márquez habría tenido una estrecha amistad, luego de acompañarla a Nueva Delhi a una cumbre del Movimiento de Países No Alineados, en el que participó el expresidente de Cuba, Fidel Castro.Según el periodista, la existencia de Indira Cato —quien no recibió el apellido García por petición de su madre— se mantuvo en secreto por respeto a Mercedes Bacha, quien murió en 2020.De acuerdo con los familiares consultados por Tatis Guerra, siempre existió una buena relación entre Bacha y Cato, al grado que la familia la considera una prima más dentro del clan de los García Márquez, a pesar de que la relación se mantuvo en secreto.Indira Cato es una productora de cine que en 2020 ganó más de 15 premios por su primer documental Llévate mis amores, dirigido por Arturo González Villaseñor y guion de la propia Cato.Su madre, Susana Cato, es una periodista nacida en la Ciudad de México en 1960. Fue reportera y crítica de cine de Proceso, exdirectora de cultura de la Delegación Coyoacán y coescribió con García Márquez el cortometraje El Espejo de dos lunas. En 2019 publicó Ellas. Las mujeres del 68, prologado por la escritora Elena Poniatowska.

https://mundo.sputniknews.com/20211026/roma-inaugura-via-en-homenaje-al-premio-nobel-colombiano-gabriel-garcia-marquez-1117554218.html

https://mundo.sputniknews.com/20210305/gabriel-garcia-marquez-lo-que-no-conocias-de-la-vida-del-escritor-colombiano-1109592970.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🎭 arte y cultura, literatura, gabriel garcía márquez