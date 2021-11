https://mundo.sputniknews.com/20211116/nada-mas-falto-que-le-hicieran-pipi-encima-los-detalles-del-robo-a-la-casa-de-elena-poniatowska-1118288787.html

"Nada más faltó que le hicieran pipí encima": Los detalles del robo a la casa de Elena Poniatowska

La escritora mexicana Elena Poniatowska fue víctima de robo la tarde de este domingo 14 de noviembre cuando un grupo de ladrones entró a su domicilio, en la... 16.11.2021, Sputnik Mundo

2021-11-16T13:57+0000

2021-11-16T13:57+0000

2021-11-16T13:57+0000

américa latina

🎭 arte y cultura

elena poniatowska

literatura

méxico

👤 gente

Al regresar, dos horas después, notaron que la puerta principal estaba abierta y que varios de sus cajones habían sido revisados y vaciados.Según las propias declaraciones de Poniatowska, los ladrones únicamente se llevaron una laptop donde estaban guardadas sus más recientes entrevistas y artículos, así como uno de los capítulos de su próximo libro."Mi experiencia es que nunca nadie en toda la vida te roba un libro. Les interesan muy poco. Sí robaron una laptop, pero ningún otro aparato. Hay fotos de mi mamá. No se volaron ni un cuadro", declaró la ganadora del Premio Cervantes.Sin sospechososLuego de darse a conocer el robo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía de Investigación iniciaron una investigación para dar con los responsables; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se tenían indicios de algún sospechoso.Por su parte, Elena Poniatowska descartó señalar o culpar a alguien directamente por lo sucedido, pues no es parte de su manera de ser.

méxico

