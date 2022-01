https://mundo.sputniknews.com/20220117/amlo-regresa-con-todo-contra-el-ine-su-oposicion-no-es-ideologica-es-por-dinero-1120394575.html

AMLO regresa con todo contra el INE: "Su oposición no es ideológica, es por dinero"

AMLO regresa con todo contra el INE: "Su oposición no es ideológica, es por dinero"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene dinero para realizar la consulta de revocación de... 17.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-17T15:14+0000

2022-01-17T15:14+0000

2022-01-17T15:14+0000

américa latina

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

instituto nacional electoral (ine)

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1120395191_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8752feb69c3e3a325ff57303a9e995fb.jpg

El mandatario mexicano aseveró que el INE, ente autónomo que busca que la Secretaría de Hacienda le extienda más recursos para organizar la consulta de revocación de mandato, ejerce una oposición contra el Gobierno de México no ideológica, sino que "pelean" por dinero. Los consejeros, aseveró López Obrador, no expresan una corriente política o ideológica, sino que buscan no perder prestaciones que el mandatario ha tachado como ostentosos. "Se ven mal", sentenció. El presidente de México indicó que el INE cuenta con los recursos suficientes para realizar la consulta de revocación de mandato y reafirmó lo ya dicho por el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López: no se les dará más recursos. Asimismo, recordó que el plan de austeridad que el Gobierno presentó al instituto y el cual fue tachado como ofensivo y poco serio por algunos consejeros. "Tienen recursos, lo que hicimos fue decirle: hagan así, que no ganen más que yo, que no tengan tantos asesores, ni siquiera se contempla que despidan trabajadores, que los de arriba no tengan servicio médico privado", explicó López Obrador. "Háganle como se lo planteamos nosotros, mal sería que estemos recomendando que se reduzcan el sueldo y nosotros estemos ganando más, no es asunto solo legal, es asunto moral", abundó.

https://mundo.sputniknews.com/20220114/gobierno-de-mexico-rechaza-peticion-de-recursos-del-ine-ni-modo-que-reduzcamos-las-pensiones-1120325556.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gobierno de méxico, andrés manuel lópez obrador, instituto nacional electoral (ine), méxico