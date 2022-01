https://mundo.sputniknews.com/20220114/gobierno-de-mexico-rechaza-peticion-de-recursos-del-ine-ni-modo-que-reduzcamos-las-pensiones-1120325556.html

Gobierno de México rechaza petición de recursos del INE: "Ni modo que reduzcamos las pensiones"

Gobierno de México rechaza petición de recursos del INE: "Ni modo que reduzcamos las pensiones"

El titular de la Secretaría de Gobernación de México (Segob), Adán Augusto López Hernández, señaló que en México no hay presente de que se modifique al alza a... 14.01.2022, Sputnik Mundo

México no puede dar más recursos al INE, tal y como lo solicitó el instituto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para poder organizar la revocación de mandato impulsada por el Gobierno de México. "No hay margen en el presupuesto público, está muy acotado; presupuestalmente ya se tomaron todas las previsiones para cumplir con los programas sociales sobre todo. Ni modo que vayamos a reducir o suspender las ayudas a los adultos mayores", señaló el titular de Gobernación. "No hay precedente de que a un órgano autónomo se le haya concedido un aumento o un adicional presupuestal", agregó el funcionario. La respuesta de Adán Augusto López llega luego de que consejeros del INE arrasaran contra el plan de austeridad que presentaron autoridades federales en donde plantean que el instituto "se apriete" en cinturón el salarios, prestaciones y arrendamientos. "Raya en lo ridículo", escribió el consejero Ciro Murayama, quien en un video desde uno de los módulos del INE explicó por qué es imposible reducir gastos como las rentas de módulos. Quien también se pronunció al respecto fue el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien aseveró que la propuesta es ofensiva, carece de seriedad y es más bien un chantaje."Lo que quieren no es que haya revocación de mandato como lo marca la Ley, lo que quieren es ganar, porque lo han perdido en tribunales, ganar con el chantaje presupuestario lo que en tribunales han perdido", aseveró Córdova durante su participación en el webinar La democracia en México.

