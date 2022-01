https://mundo.sputniknews.com/20220116/una-actriz-trans-podria-interpretar-a-la-madre-de-harry-potter-otro-golpe-para-jk-rowling-1120372101.html

Una actriz trans podría interpretar a la madre de Harry Potter: ¿otro golpe para J.K. Rowling?

La productora de video estadounidense Megan Mckelli tiene previsto añadir un poco de diversidad a la saga de fantasía 'Harry Potter'. Busca crear su propia... 16.01.2022, Sputnik Mundo

El equipo de Mckelli insiste en que algunos de los personajes no pueden ser interpretados por actores blancos y cisgénero. De esta manera, quiere "reflejar la diversidad del conjunto de fans de la saga a través de sus personajes favoritos". En particular, el papel del padre del joven mago, James Potter, será solo para actores "asiáticos, negros, de origen africano, étnicamente ambiguos, multirraciales, indígenas, latinos, hispanos, del Medio Oriente, de Asia del Sur, de la India, del sudeste asiático o de las islas del Pacífico", según los documentos obtenidos por Daily Mail. La madre de Harry, Lily Evans, será interpretada por una actriz "de género no conforme, no binaria o trans".En cuanto al prisionero de Azkaban, Sirius Black —encarnado en la saga por Harry Oldman— también será interpretado por un actor de color. Por su parte, Peter Pettigrew será encarnado por una persona "no binaria o trans".Si bien el guion de la serie no se centra en las aventuras de Harry, Hermione y Ron, se basa en los libros de J.K. Rowling, por lo que es muy probable que los cineastas se enfrenten a una batalla legal con la famosa escritora británica.La propia Rowling todavía no se ha pronunciado acerca del proyecto. Cabe recordar que en junio de 2020, la escritora causó polémica luego de que compartiera en su Twitter varias publicaciones supuestamente transfóbicas: en particular, se burló del término personas que menstrúan que se refiere tanto a las mujeres cisgénero, como a las personas trans. En respuesta a una oleada de críticas, declaró que, si bien respeta a las personas transgénero, debe "decir la verdad" si se trata de los roles de género.Algunos de los actores de la saga —entre ellos el intérprete de Harry Potter, Daniel Radcliffe— se unieron a las críticas. Radcliffe incluso pidió disculpas a "todas las personas que ahora sienten que su experiencia con los libros se ha visto empañada o disminuida" por las polémicas declaraciones de Rowling.A pesar del conflicto, la escritora fue invitada a participar en la reunión dedicada al 20 aniversario de la primera película de la saga. Sin embargo, su equipo optó por declinar la invitación, aunque accedió a que el programa incluyera una entrevista de archivo.

