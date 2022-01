https://mundo.sputniknews.com/20220110/mj-rodriguez-es-la-primera-mujer-trans-en-ganar-un-globo-de-oro-el-amor-gana-1120135422.html

MJ Rodriguez es la primera mujer trans en ganar un Globo de Oro: "El amor gana"

La actriz Michaela Jaé Rodriguez ha hecho historia al convertirse en la primer mujer transgénero en ganar un Globo de Oro. Se llevó un galardón a la Mejor... 10.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-10T11:28+0000

2022-01-10T11:28+0000

2022-01-10T11:28+0000

estilo de vida

cine

lgbt

transgéneros

👤 gente

Michaela Jaé Rodriguez, de origen puertorriqueño, no pudo contener la emoción al enterarse de la noticia. Declaró que su victoria "abrirá la puerta para muchos jóvenes con talento" que podrán ver que "es posible cambiar las mentes de los demás con amor".La actriz compitió contra fuertes rivales como Olivia Colman y Emma Corin (The Crown), Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale), Uzo Aduba (In Treatment) y Jurnee Smollett (Lovecraft Country).La edición de 2022 de los Globos de Oro se celebró sin gala luego de que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, encargada de otorgar los premios, enfrentara un boicot por supuesta corrupción y falta de diversidad.

cine, lgbt, transgéneros, 👤 gente