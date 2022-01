https://mundo.sputniknews.com/20220101/por-que-jk-rowling-no-acudio-a-la-reunion-de-harry-potter-1119937419.html

¿Por qué J.K. Rowling no acudió a la reunión de 'Harry Potter'?

¿Por qué J.K. Rowling no acudió a la reunión de 'Harry Potter'?

La autora de 'Harry Potter', la escritora británica J.K. Rowling, no asistió a la reunión de los actores y creadores de la mítica saga cinematográfica... 01.01.2022, Sputnik Mundo

En junio de 2020, Rowling causó polémica luego de que compartiera en su Twitter varias publicaciones consideradas transfóbicas por algunos sectores de la población. En particular, se burló del término personas que menstrúan que se refiere tanto a las mujeres cisgénero, como a las personas trans.Las palabras de Rowling generaron una oleada de indignación en las redes. En respuesta a las críticas, la escritora declaró que, si bien respeta a las personas transgénero, se debe "decir la verdad" si se trata de los roles de género.Algunos de los actores de la saga se unieron a las críticas. Así, el intérprete del propio Harry Potter, Daniel Radcliffe, pidió disculpas a "todas las personas que ahora sienten que su experiencia con los libros se ha visto empañada o disminuida" por las controvertidas publicaciones de Rowling.A pesar del conflicto, la escritora fue invitada a participar en la reunión dedicada al 20 aniversario de la primera película de la franquicia. No obstante, su equipo optó por declinar la invitación, aunque accedió a que el especial incluyera una entrevista de archivo, informó una fuente familiarizada con el asunto a Entertainment Weekly. En cierto momento de la reunión, los protagonistas de la saga también elogian "el poder de su escritura".Si bien la propia escritora no se pronunció acerca de las razones de su decisión, supuestamente no tiene que ver con los comentarios transfóbicos, según el medio.

