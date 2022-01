https://mundo.sputniknews.com/20220116/microsoft-alerta-de-un-programa-maligno-destructivo-que-apunta-contra-entidades-en-ucrania-1120370111.html

Microsoft alerta de un programa maligno destructivo que apunta contra entidades en Ucrania

Microsoft alerta de un programa maligno destructivo que apunta contra entidades en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — La corporación estadounidense Microsoft denunció un masivo ataque informático contra estructuras gubernamentales y organizaciones sin fines... 16.01.2022, Sputnik Mundo

"Nuestros equipos de investigación han identificado un programa maligno en decenas de sistemas afectados y ese número podría aumentar a medida que continúa nuestra investigación. Estos sistemas abarcan múltiples organizaciones gubernamentales, sin fines de lucro y de tecnología de la información, todas con sede en Ucrania", publicó la empresa en su blog de seguridad.El programa maligno fue detectado por primera vez el 13 de enero. El Centro de Inteligencia de Microsoft sobre Amenazas (MSTIC, por sus siglas en inglés) estima que "está diseñado para parecerse a un programa de secuestro pero que carece de un mecanismo de recuperación de rescate, se concibió con fines destructivos y para dejar inoperativos los dispositivos específicos en lugar de obtener un rescate".Según expertos de Microsoft, las intrusiones detectadas "representan un riesgo elevado para cualquier agencia gubernamental, sin fines de lucro o empresa ubicada o con sistemas en Ucrania".La compañía recomienda a todas las organizaciones ucranianas que realicen de inmediato una investigación exhaustiva y tomen las medidas de protección pertinentes.El 14 de enero, el portavoz de la Cancillería ucraniana, Oleg Nikolenko, informó que los sitios web del Ministerio de Exteriores y de otros organismos estatales no funcionaban después de sufrir un ciberataque masivo.Además de la página web de la Cancillería, no operaban los sitios web del Gobierno, del Servicio Estatal de Emergencia, del Ministerio de Educación y Ciencia, del Ministerio de Deportes, del Ministerio de Energía y del Ministerio de Política Agraria.Por su parte, el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información comunicó que no había registrado fuga de datos personales tras el ciberataque.El portavoz de las Naciones Unidas, Farhan Haq, llamó a investigar el ciberataque.El representante del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó en una entrevista con la cadena CNN que "Rusia no tiene nada que ver" con estos ataques informáticos.

