EEUU y sus aliados expresan preocupación por ciberataque en Ucrania

EEUU y sus aliados expresan preocupación por ciberataque en Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU y sus aliados están preocupados por el ciberataque a sitios ucranianos, y el presidente, Joe Biden, ya fue informado sobre el... 14.01.2022

La portavoz añadió que por el momento Washington no tiene información sobre quién estuvo detrás del ataque.También dijo que EEUU seguirá trabajando con Ucrania para evaluar cualquier impacto adicional.Más temprano, el portavoz de la Cancillería ucraniana, Oleg Nikolenko, informó que los sitios web del Ministerio de Exteriores y de otros organismos estatales no funcionaban después de sufrir un ciberataque masivo.Además de la página web de la Cancillería, no operaban los sitios web del Gobierno, del Servicio Estatal de Emergencia, del Ministerio de Educación y Ciencia, del Ministerio de Deportes, del Ministerio de Energía y del Ministerio de Política Agraria.Por su parte, el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información comunicó que no había registrado fuga de datos personales tras el ciberataque. El Gobierno de EEUU no tiene nada previsto en relación a la propuesta de Ucrania de mantener una reunión trilateral con Washington y Moscú, dijo Psaki.“No tengo nada para adelantar sobre los próximos pasos (a dar) en las negociaciones o diálogos” con Rusia, dijo la funcionaria al ser consultada sobre la propuesta del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, de realizar una reunión entre su país, Rusia y EEUU.

