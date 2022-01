https://mundo.sputniknews.com/20220115/la-ultima-prueba-de-misiles-de-corea-del-norte-es-respuesta-a-las-sanciones-de-eeuu-1120358745.html

La última prueba de misiles de Corea del Norte es respuesta a las sanciones de EEUU

La última prueba de misiles de Corea del Norte es respuesta a las sanciones de EEUU

SEÚL (Sputnik) — El lanzamiento de dos presuntos proyectiles balísticos realizado por Corea del Norte es una respuesta a las nuevas sanciones de Estados... 15.01.2022, Sputnik Mundo

"Los lanzamientos de misiles de hoy [viernes, 14 de enero] de Corea del Norte son una demostración de fuerza, una respuesta a las sanciones unilaterales de EEUU que muestra que Corea del Norte no tiene más remedio que responder 'a la fuerza con la fuerza' si Estados Unidos responde con sanciones incluso a los lanzamientos de misiles norcoreanos que no son balísticos intercontinentales", indicó el experto.Especificó que Pyongyang suele probar nuevas armas al amanecer o en las primeras horas de la mañana y, por lo tanto, los lanzamientos que tuvieron lugar por la tarde no estaban programados y la decisión de llevarlos a cabo se tomó de forma repentina, en respuesta a las medidas de Washington.Según Cheong, teniendo en cuenta la región desde la que se produjeron los lanzamientos y el momento de las pruebas, a diferencia de los lanzamientos del 5 y el 11 de enero, que la propia Corea del Norte calificó de pruebas de misiles "supersónicos", esta vez los proyectiles no eran hipersónicos.Por otro lado, añadió, si el país norteamericano no reacciona "con dureza" a esta prueba de misiles, Corea del Norte no inflamará más la situación de cara a los Juegos Olímpicos de Pekín y no habrá otras pruebas en un futuro próximo.El pasado 7 de enero, Pyongyang lanzó dos presuntos misiles balísticos de corto alcance desde la provincia de Pyongan del Norte en dirección al este. Según los militares surcoreanos, los proyectiles recorrieron unos 430 kilómetros con una altitud máxima de vuelo de unos 36 kilómetros. La velocidad máxima era de hasta Mach 6.Dos días antes, el Departamento de Tesoro de EEUU añadió a la empresa rusa Parsek LLC, al ciudadano ruso Román Alar y a seis norcoreanos a la lista Ciudadanos Especialmente Designados en virtud del Reglamento de Sanciones a Corea del Norte por su presunta ayuda al programa de armas nucleares y misiles balísticos de Pyongyang.Por su parte, un representante de la Cancillería norcoreana describió los recientes lanzamientos como "el ejercicio del derecho a la autodefensa" y dijo que no eran una amenaza ni estaban dirigidos a ninguno de sus vecinos, agregando que Corea del Norte cuenta con la única opción de "responder con dureza" a ese comportamiento "desafiante" de Washington.

