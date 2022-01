https://mundo.sputniknews.com/20220114/la-cdmx-multara-a-los-duenos-de-autos-de-lujo-que-emplaquen-en-otros-estados-para-evadir-tenencia--1120341045.html

La CDMX multará a los dueños de autos de lujo que emplaquen en otros estados para evadir tenencia

La CDMX multará a los dueños de autos de lujo que emplaquen en otros estados para evadir tenencia

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México determinó que sancionará a poseedores de vehículos que usen las calles de la capital pero emplaquen en Morelos, la... 14.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-14T21:14+0000

2022-01-14T21:14+0000

2022-01-14T21:14+0000

américa latina

automóviles

ciudad de méxico

morelos

claudia sheinbaum

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1120340907_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_bd0e7f3c2975a63e1b68715b1facab10.jpg

"No es una multa vehicular de tránsito, o sea, ningún policía de tránsito puede aplicarla ni es un tema donde el propietario tenga problemas para la circulación, ni mucho menos", apuntó la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González."Se está pensando esta contribución únicamente para autos de altísimo valor, son de las cosas que estamos afinando con las diferentes asociaciones de autos y que en breve también anunciaremos", agregó la funcionaria local.Señaló que esta sanción económica no se implementará en el corto plazo y que se anunciará a la ciudadanía su entrada en vigor, en conferencia de prensa celebrada por el Gobierno de la Ciudad de México el miércoles 12 de enero.La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que los autos que serán acreedores a esta sanción son los que superen el millón de pesos en su costo, en caso de que sus propietarios tengan domicilios fiscales en la capital del país pero tramiten sus placas en otras entidades, como Morelos o el Estado de México.Esta maniobra produce la evasión de impuestos, recriminó Sheinbaum."Estamos hablando de valores de autos de tres millones de pesos, cuatro millones de pesos, y no estamos hablando de flotillas de un vehículo que se está utilizando para trabajo, o flotillas de empresas ni mucho menos", indicó la mandataria local."Estamos hablando de autos de lujo, de ultralujo, que circulan en la Ciudad de México, viven en la Ciudad de México y se están emplacando en Morelos para evadir la tenencia", abundó Sheinbaum.El sector que se haga acreedor a estas sanciones es muy pequeño, no la gran mayoría de los vehículos circulantes en la capital del país, apuntó.También adelantó que se establecen diálogos con los distribuidores de automóviles para invitar a la ciudadanía a emplacarse en la Ciudad de México."No se trata tampoco que se les va a llevar a la cárcel ni mucho menos, sino es la notificación que siempre expide la Tesorería para cualquier evasión de impuestos", detalló Sheinbaum.

https://mundo.sputniknews.com/20211209/los-pros-y-contras-del-polemico-impuesto-por-usar-las-calles-de-cdmx-que-impulsa-sheinbaum-1119152630.html

https://mundo.sputniknews.com/20211230/cdmx-estrenara-bicicletas-en-2022-negras-mas-grandes-y-mas-aerodinamicas--fotos-1119867577.html

ciudad de méxico

morelos

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

automóviles, ciudad de méxico, morelos, claudia sheinbaum, méxico