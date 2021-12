https://mundo.sputniknews.com/20211213/gobierno-de-cdmx-aclara-que-impuesto-por-usar-las-calles-no-afectara-a-consumidores-1119279197.html

Gobierno de CDMX aclara que impuesto "por usar las calles" no afectará a consumidores

El impuesto que impulsa el Gobierno de la Ciudad de México para cobrar un 2% a empresas digitales de repartición de alimentos, mercancía y servicios no... 13.12.2021, Sputnik Mundo

américa latina

uber

ciudad de méxico

amazon

rappi

claudia sheinbaum

méxico

La medida, que busca modificar el Código Fiscal de la capital del país para cobrar impuestos a empresas digitales como Amazon, Rappi, Uber y Didi bajo el argumento de que usan la infraestructura de la ciudad, ha generado rechazo y críticas entre sectores empresariales y organizaciones de repartidores.No obstante, el impuesto tendrá que cobrarse a los recursos que cobran las aplicaciones a los negocios, defendió el Gobierno capitalino, además de que el dinero recaudado se utilizará para mejorar las vialidades y la infraestructura física que requieren esos mismos servicios."Los usuarios y los trabajadores de las plataformas y negocios están exentos, el aprovechamiento no es trasladable a negocios, repartidores ni consumidores, la cuota del aprovechamiento no se aplica sobre el monto total del ticket, sino sobre el cobro que realiza la plataforma a los negocios", defendió la administración de la jefa de Gobierno.El impuesto no busca cobrarse de las propinas, el costo de envío, el producto vendido ni los precios de los restaurantes involucrados, añadió el Gobierno de la Ciudad de México mediante un video difundido en sus canales oficiales y replicado por el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino."El aprovechamiento no se aplica a negocios con sus propios sistemas de entrega, negocios que contratan el envío de sus productos con empresas de logística y transporte, empresas de logística y transporte", añadió la autoridad local.También detalla el video que el impuesto no entorpece la reactivación económica de la ciudad tras la pandemia de coronavirus porque sólo se cobrará a las aplicaciones de reparto como intermediarios.La organización Ni un repartidor menos, que agrupa a repartidores de las aplicaciones aludidas, ha criticado la iniciativa de impuesto al considerar que afectará a los trabajadores.La iniciativa de modificación al Código Fiscal pretende cobrar un impuesto del 2% a plataformas de entrega de paquetería, alimentos, víveres o mercancías por concepto de aprovechamiento del uso y explotación de la infraestructura de la Ciudad de México, de acuerdo con el proyecto enviado al congreso local.

ciudad de méxico

méxico

2021

Noticias

uber, ciudad de méxico, amazon, rappi, claudia sheinbaum, méxico