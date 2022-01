https://mundo.sputniknews.com/20220114/jefe-de-la-duma-rusia-posee-un-arma-que-nadie-mas-tiene-1120312013.html

Jefe de la Duma: Rusia posee un arma que nadie más tiene

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de la cámara baja del parlamento ruso, Viacheslav Volodin, advirtió a congresistas de Estados Unidos de que Rusia posee un arma... 14.01.2022, Sputnik Mundo

El titular de la Duma de Estado lamentó que en Washington se escuchen estos días "declaraciones histéricas" a favor de nuevas sanciones contra Moscú."Los presidentes de nuestras naciones habían quedado en iniciar las consultas sobre cuestiones de seguridad global. Es necesario en este contexto debatir e implementar el acuerdo logrado por los líderes, no proferir insolencias, amenazar e intimidar", remarcó.Volodin pidió a los congresistas de EEUU que reflexionen sobre las consecuencias de sus acciones."La histeria no conducirá a nada bueno, en primer lugar, para EEUU", advirtió.Sobre la amenaza de nuevas sanciones severas contra Rusia, Volodin afirmó que "no asusta a nadie, sino que destruye las relaciones".A finales de 2021, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial de Ucrania.El tema centró las negociaciones de EEUU y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12; también se debatirá este jueves en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Viena.Mientras continúan las negociaciones, un grupo de senadores demócratas presentó este miércoles al Congreso de EEUU un proyecto de ley para imponer sanciones "paralizantes" a una docena de grandes bancos de Rusia y a altos cargos del Gobierno, incluidos el presidente Vladímir Putin, el primer ministro, los titulares de Asuntos Exteriores y de Defensa, así como los altos mandos militares, en caso de un ataque a Ucrania.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, equiparó esas sanciones a una ruptura de relaciones.

