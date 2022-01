https://mundo.sputniknews.com/20220114/estos-son-los-miembros-de-la-familia-real-britanica-que-se-quedaron-sin-titulos-1120342844.html

Estos son los miembros de la familia real británica que se quedaron sin títulos

Estos son los miembros de la familia real británica que se quedaron sin títulos

El tiempo y la historia han demostrado que ser miembro de la realeza puede no ser tan grato como antes se creía. Los títulos se obtienen por nacimiento o... 14.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-14T18:50+0000

2022-01-14T18:50+0000

2022-01-14T18:51+0000

El segundo hijo de la reina Isabel II, el príncipe Andrés, ha sido despojado de sus títulos militares y patrocinios reales. La reina Isabel II le dijo personalmente a su hijo en una reunión que duró 90 minutos que ya no tendría el título de su alteza real "en ningún cargo oficial".Esta decisión fue tomada luego de que los abogados del príncipe Andrés no consiguieran convencer a un juez estadounidense de desestimar una demanda civil presentada por una de las presuntas víctimas del difunto delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, que ha acusado al príncipe de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad.Según varios expertos en materia legal, la defensa del príncipe buscará un acuerdo porque él no podría no pagar la multa, ya que no tiene activos en EEUU y la multa no será ejecutable en el Reino Unido. Sin embargo, ya sea por acuerdo o por el juzgado, se estima que el príncipe Andrés tendrá que pagar millones de dólares.Así el príncipe Andrés se une a otros miembros de la familia real británica que también han perdido sus títulos reales.El rey Eduardo VIII y sus sacrificiosEl 20 de enero de 1936, el rey Jorge V murió tras una enfermedad y su hijo mayor, quien tenía el título de príncipe de Gales, ascendió al trono. En ese entonces, Eduardo VIII estaba saliendo con Wallis Simpson, una estadounidense que estaba en un proceso de divorcio. Esta fue la razón por la que el Gobierno del Reino Unido no aprobó su relación y la Iglesia británica se opuso a sus intenciones de casarse.La realeza propuso una solución alternativa, que habría hecho que Wallis Simpson no se convirtiera en reina, sino que disfrutara de un título menor. Esta propuesta también fue rechazada. Tras haberlo intentado todo, Eduardo VIII abdicó al trono para estar con su amada. Su reinado duró 324 días, luego fue despojado del título de príncipe de Gales y recibió el título de Duque de Windsor.Los duques de SussexLa familia real británica experimentó una historia similar con Harry y Meghan Markle cuando, el 8 de enero de 2020, revelaron que querían dejar de ser miembros reales para trabajar y ser económicamente independientes. La pareja también dijo que querían equilibrar su tiempo entre el Reino Unido y EEUU.Su decisión, que se denominó Megxit, ha polarizado al mundo, miles les expresaban su apoyo, mientras otros los criticaban porque salió a la luz que la mansión en la que vivían había sido renovada con el dinero de los contribuyentes.La pareja terminó devolviendo el dinero que se gastó en su mansión y ya no tiene derecho a la protección de Scotland Yard. Harry y Meghan explicaron que se alejaban de la familia real por varios motivos, incluida la presión constante de los medios y el público.A pesar de haber renunciado a sus títulos, los duques de Sussex conservaron sus títulos HRH (His or Her Royal Highness), pero ya no los usan de manera oficial. De lo que sí fueron despojados es de sus patrocinios reales y el príncipe Harry perdió sus títulos y honores militares.Lady DiDiana Spencer se convirtió en miembro de la familia real británica después de casarse con el príncipe Carlos, el heredero al trono británico. La princesa Diana se hizo popular debido a su activismo: trabajó con la Cruz Roja para eliminar minas terrestres en zonas de guerra, ayudó a pacientes con SIDA y cáncer, así como a personas que padecían enfermedades mentales.En una controversial entrevista con la BBC en 1995, la princesa Diana reveló la infidelidad del príncipe Carlos. En 1996 la pareja completó oficialmente su divorció, tras lo cual fue despojada de su título real y murió trágicamente en un accidente automovilístico en París en el año 1997.

