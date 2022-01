https://mundo.sputniknews.com/20220109/no-se-merece-esto-exsecretario-de-isabel-ii-se-pronuncia-sobre-el-caso-contra-el-principe-andres-1120116320.html

"No se merece esto": exsecretario de Isabel II se pronuncia sobre el caso contra el príncipe Andrés

"No se merece esto": exsecretario de Isabel II se pronuncia sobre el caso contra el príncipe Andrés

El escándalo del segundo hijo de la reina Isabel II del Reino Unido pica y se extiende. Más allá de las pruebas reunidas por el equipo legal de la mujer que lo... 09.01.2022, Sputnik Mundo

Uno de los últimos en hacerlo ha sido Dickie Arbiter, exsecretario de prensa de la mismísima reina Isabel II. El extrabajador habló sin pelos en la lengua sobre la situación del príncipe Andrés en el diario británico Mirror.En opinión de Arbiter, lo mejor que puede hacer el duque de York es renunciar a su puesto dentro de la familia real.Arbiter recordó la "terrible entrevista" que ofreció el propio Andrés a la BBC y en la que habló de hacer lo "honorable". Y justo esto es lo que debería hacer ahora, según el exfuncionario. Para el acusado, renunciar implicaría separarse de los nombramientos honorarios otorgados hacia él en calidad de hijo de la reina y su esposo, el fallecido príncipe Felipe de Edimburgo.Este sería un mejor escenario que dejar que la reina, de 95 años, se vea entre la espada y la pared y finalmente tome la decisión de quitarle todos sus rangos dentro de la familia real.Sin embargo, Andrés no quiere despedirse de sus títulos porque cree que saldrá de esta situación, de acuerdo con Arbiter.A pesar de que el príncipe no ha sido declarado culpable, a los ojos de la opinión pública ya lo es, al menos lo es por asociación. El duque de York mantenía una relación de amistad con el millonario Jeffrey Epstein, acusado de abuso y tráfico sexual de menores. Además, Andrés era uno de los asiduos invitados a las fiestas de Epstein, donde se cree que los invitados abusaban de menores de edad.Si el juez del caso, Lewis Kaplan, decide que el caso debe ir a los tribunales, Arbiter espera que haya un trato para llegar a un acuerdo extrajudicial. Lo que sería "lo más sensato (…) porque, como vimos en Newsnight, él no puede responder preguntas... es incapaz".Si bien, como afirma el exfuncionario, llegar a un acuerdo no significaría que es culpable, tampoco limpiaría su nombre. Asimismo, si Virginia Giuffre, la demandante, insiste en un caso judicial, es muy probable que la imagen de Andrés quede incluso más afectada.

