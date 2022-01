https://mundo.sputniknews.com/20220107/modelo-meteorologico-de-eeuu-preve-la-madre-de-todas-las-olas-de-calor-para-el-cono-sur-1120094657.html

Modelo meteorológico de EEUU prevé "la madre de todas las olas de calor" para el Cono Sur

Modelo meteorológico de EEUU prevé "la madre de todas las olas de calor" para el Cono Sur

MONTEVIDEO (Sputnik) — El modelo de predicción meteorológico estadounidense GFS prevé temperaturas de hasta 50 grados Celsius para el Cono Sur a mitad de... 07.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-07T21:26+0000

2022-01-07T21:26+0000

2022-01-07T21:26+0000

eeuu

américa latina

brasil

uruguay

argentina

paraguay

ola de calor

national oceanic and atmospheric administration (noaa)

meteorología de paraguay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109182/07/1091820778_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_ddf9247e4bf014330d897f3017400a1e.jpg

Asimismo, añadió que sería el calor más alto de todos los tiempos, "la madre de todas las olas de calor" con valores que anularían los récords de temperatura máxima de más de un siglo con recurrencia quizás de miles de años.El Metsul dijo que estos pronósticos, "rayando lo inimaginable", han aparecido en otras aplicaciones y webs meteorológicas cuyas estimaciones son generadas por computadora sin intervención de un meteorólogo."El modelo, por tanto, es una herramienta de previsión meteorológica, datos en bruto, y no la previsión meteorológica final realizada por un meteorólogo. Muchas veces, los meteorólogos aquí y en el extranjero ya han observado tales simulaciones que indican escenarios poco realistas muchos días antes (...) que no ocurrieron", dijo la empresa, que ante estas estimaciones pidió cautela.La región vivió días de intenso calor al comienzo del año, con temperaturas récord de más de 45 grados en una zona de Paraguay el 1 de enero y varias de Argentina, el día previo el departamento uruguayo de Salto (oeste) registró 40,2 grados.El 31 de diciembre, el Metsul había pronosticado que prácticamente toda Argentina, casi todo Uruguay, el suroeste del estado brasileño Río Grande do Sul y el oeste de Paraguay tenían riesgos altos de incendios, y las autoridades combatían ya focos de fuego en Argentina y Uruguay.Para la semana próxima, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica temperaturas de entre 37 y 40 grados, sin lluvia.En tanto, la Dirección Nacional de Meteorología de Paraguay estima que el fin de semana la temperatura rondará los 34 a 39 grados, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina prevé temperaturas de entre 35 y 39 grados para todo el país entre lunes 10 y jueves 13.El modelo GFS es la sigla de Global Forecasting System y es operado por la Oficina Nacional de Administración Océanica y Atmosférica de EEUU —NOAA, por sus iniciales en inglés—.

https://mundo.sputniknews.com/20220107/altas-temperaturas-cuecen-a-america-en-los-primeros-dias-de-2022-1120091778.html

https://mundo.sputniknews.com/20211221/que-se-puede-esperar-del-verano-2022-1119546957.html

eeuu

brasil

uruguay

argentina

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, brasil, uruguay, argentina, paraguay, ola de calor, national oceanic and atmospheric administration (noaa), meteorología de paraguay