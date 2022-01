https://mundo.sputniknews.com/20220113/mexico-esta-entre-los-10-paises-con-mayores-reservas-de-litio-en-el-mundo-1120288392.html

México está entre los 10 países con mayores reservas de litio en el mundo

México está entre los 10 países con mayores reservas de litio en el mundo

La Secretaría de Energía de México recordó que este país latinoamericano forma parte de la exclusiva lista de naciones que cuentan con las mayores reservas de... 13.01.2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador no escatima en advertir cada que puede al sector privado que el litio mexicano será controlado por el Estado. Su reforma energética prevé que este mineral codiciado a nivel global no sea gestionado ni mucho menos propiedad de empresas privadas. Ante esta postura, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, informó que, según cálculos de las autoridades, México ocupa el décimo lugar en la lista de los países con mayor cantidad de yacimientos de litio. Señaló que sólo 23 naciones cuentan con "reservas potenciales" de este mineral que se utiliza para la fabricación de todo tipo de baterías, desde las domésticas de un smartphone hasta las de escala industrial. La información compartida por las autoridades revela que México cuenta con el 2% de todas las reservas de este elemento, que también sirve para la producción de insumos médicos como los termómetros para personas y animales.El país con mayor cantidad de litio en el mundo es Bolivia, que posee el 24,6% de las reservas internacionales, de acuerdo con los datos compartidos. En segundo lugar está Argentina (22,6%), seguido de Chile (11,2%), Estados Unidos (9,2%), Australia (7,5%), China (6%), Congo (3,5%), Canadá (3,4%) y Alemania (3,2%). En la reforma energética propuesta por el Gobierno de México se prevé que el litio sea expropiado; sin embargo, autoridades han señalado que las concesiones que ya fueron dadas a empresas extranjeras no serán retiradas, aunque ya no se darán nuevas.

