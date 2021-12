https://mundo.sputniknews.com/20211221/el-preciado-mineral-que-une-los-caminos-politicos-de-amlo-y-boric-1119587418.html

El preciado mineral que une los caminos políticos de AMLO y Boric

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el mandatario electo de Perú, Gabriel Boric, no solo representan una ideología política de izquierda... 21.12.2021, Sputnik Mundo

Tanto el mandatario mexicano como el presidente electo chileno lo tienen muy claro: el litio es un metal clave a futuro y la privatización del recurso no es una opción, al menos, para sus gobiernos.Este recurso natural que es usado como principal componente de baterías de uso doméstico a industrial y un mineral codiciado a nivel global, es uno de los puntos clave que une las políticas públicas de México y las futuras de Chile en cuanto Boric asuma el poder. Este 21 de diciembre desde su conferencia diaria, López Obrador volvió a reiterar su postura: no habrá concesiones para empresas privadas extranjeras en territorio mexicano para la extracción de litio y será el Estado quien se encargue de la investigación y explotación por medio de una empresa estatal. En tanto, una de las principales propuestas de campaña de Boric, quien a sus 35 años se convirtió este domingo 19 de diciembre en el presidente electo más joven en la historia de Chile, va por el mismo camino: que el litio sea explotado por Chile y sea una empresa estatal la encargada. Esta no es la primera vez que la idea de generar una nueva empresa estatal que explote y desarrolle la industria del litio se instala en la agenda de Boric, pues en 2016, el entonces diputado, promovió un proyecto de ley que "fija la extracción, explotación e industrialización de los yacimientos de litio en Chile, mediante la creación de la Empresa Nacional del Litio".

