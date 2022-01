https://mundo.sputniknews.com/20220113/el-pueblo-de-espana-que-busca-la-independencia-energetica-a-traves-de-placas-kilometro-cero-1120271521.html

El pueblo de España que busca la independencia energética a través de placas 'kilómetro cero'

El pueblo de España que busca la independencia energética a través de placas 'kilómetro cero'

Luco de Jiloca, una pedanía de Teruel que pertenece al ayuntamiento de Calamocha, ha instalado 92 paneles solares para autoabastecerse de luz y ahorrar en la... 13.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-13T16:47+0000

2022-01-13T16:47+0000

2022-01-13T16:47+0000

españa

sociedad

medioambiente

energía

aragón

energía solar

luz

teruel

la subida del precio de la luz en españa

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1120266788_0:41:1152:689_1920x0_80_0_0_22840939244bfbfd77acb36d41c4e9e0.jpg

Antes de que el precio de la luz rompiera todos los récords y siguiera en un imparable ascenso, un grupo de vecinos de Luco de Jiloca tuvo una idea. Pensaron que esta pedanía de Teruel podría ser independiente. Pero no en el sentido de desligarse del ayuntamiento de Calamocha, al que pertenece, sino de las compañías energéticas. Imaginaron un método de autoabastecimiento más acorde al medio ambiente y con un ahorro hasta del 50% en la factura. Y lo llevaron a cabo. Ahora, la iniciativa de instalar está a punto de arrancar.Para que funcione, ha tenido que pasar casi un año y sortear varios problemas ligados a este tipo de proyectos. "Lo comenzamos en febrero de 2021. Al principio salió como algo de unos amigos y luego fuimos presentándoselo a los vecinos", rememora Víctor Cañizares a Sputnik. Este especialista en ciberseguridad fue uno de los impulsores junto a Carlos Ariñez, María Navarro y Carlos Martín. Los cuatro, según cuenta, plantearon la posibilidad como una forma alternativa de obtener energía "de kilómetro cero", más amigable con el medio ambiente y sin depender de otras compañías."Hablamos con la gente del pueblo. En Luco de Jiloca hay unas 60 personas censadas, pero en realidad viviendo son 35. Así que fuimos puerta por puerta", detalla. Aquella iniciativa embrionaria terminó poco a poco plasmándose en números. El primero, las 92 placas solares que instalarían para poder suministrar a las 80 viviendas del pueblo y a algún otro edificio gracias a sus 60 kilovatios. Después, el coste de la financiación: unos 70.000 euros.Con esos datos y la adscripción final de 27 socios, la cooperativa Luco Energía daba sus primeros pasos. "Había una parte subvencionable y otra no, así que hicimos un crowdlending, que es un préstamo, de unos 1.000 euros por vecino. A este mecenazgo se unió un crédito de los fondos FEDER (los europeos para el desarrollo rural) y el respaldo de las instituciones", enumera Cañizares. La amortización, indica, se hará a partir del cuarto año. "Cada uno ha contratado ya una cantidad de kilovatios, y según eso se paga más o menos", afirma.Él y su pareja, por ejemplo, han contratado tres. Otros, solo uno. Dependiendo de las necesidades, tendrán una energía limpia y cercana. Además, no requerirán a empresas como Endesa, que surte a la zona, salvo por la noche. Eso es lo único que les falta para la independencia total, pero no les resta el honor de ser la primera Comunidad Energética Rural de Aragón.Su cooperativa, Luco Energía, va en esta senda. Después de los escándalos sobre la pérdida de recursos por culpa de las plantas de energía o del abismal precio de la luz, en esta pedanía entre suaves montañas y con un puente romano atravesando el río Pancrudo, Víctor Cañizares y demás vecinos lo han tenido claro. También en el ayuntamiento de Calamocha, localidad con una población de más de 4.000 personas. Desde el consistorio apoyaron la iniciativa desde el principio.Mando Rando, alcalde y presidente de la Diputación de Teruel, reconocía el éxito de la propuesta en declaraciones a varios medios. "Es un modelo que surge de los vecinos y el Ayuntamiento tenía que apoyarlo jurídicamente y políticamente. No es excluyente y es un modelo que puede servir para cientos de pueblos o de comunidades. Es poner una semilla de algo que tiene mucho futuro", alegaba a El Confidencial."Una placa fotovoltaica tiene un coste de un 96% menos que hace un año y es capaz de producir más electricidad. Es el modelo para los pequeños municipios porque estamos caminando hacia un tipo de energía más limpia e inagotable, y sobre todo rentable", añadía el regidor. Sonia Palacio, teniente alcalde, incide en su valoración: "Lo vimos muy positivamente y nos gustó desde el inicio. Es innovador", anota a Sputnik.Desde el Ayuntamiento, dice, han ayudado a los trámites de licencia y han sido los que más kilovatios han contratado. Aparte de las viviendas, con los paneles se sufragará la energía del club social, del centro de salud y de la ermita. "Estamos dándole toda la difusión que hemos podido, porque puede ser una respuesta al abastecimiento energético, al menos en pedanías pequeñas", arguye. Esa era una de las intenciones, y está a punto de ser una realidad."Es un modelo aplicable a otras comunidades", insiste Víctor Cañizares, convencido de que el autoconsumo, que fue perdiéndose en el pasado con la centralización de generadores, se erige como nuevo paradigma. Quizás sea cuestión de tiempo. De voluntad. Y de que una hipótesis de cuatro amigos se contagie, puerta a puerta, por todo el vecindario.

aragón

teruel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alberto García Palomo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Alberto García Palomo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alberto García Palomo https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109034/73/1090347342_0:0:900:900_100x100_80_0_0_3a8c87d003fdbb4e405551dd05090a91.jpg

sociedad, medioambiente, energía, aragón, energía solar, luz, teruel, la subida del precio de la luz en españa, 📝 reportajes