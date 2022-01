https://mundo.sputniknews.com/20220111/nuevo-tratamiento-permite-recuperar-el-gusto-y-olfato-en-recuperados-de-covid-19-1120204926.html

Nuevo tratamiento permite recuperar el gusto y olfato en recuperados de COVID-19

Nuevo tratamiento permite recuperar el gusto y olfato en recuperados de COVID-19

'Sensorytrip' es una experiencia multisensorial a través de ejercicios tales como oler, degustar u observar. Fue creada por una neurocientífica argentina que busca impartir su proyecto a todo el mundo.

2022-01-11T22:10+0000

2022-01-11T22:10+0000

2022-01-11T22:10+0000

big bang

sociedad

💗 salud

pandemia

parkinson

tratamiento

olfato

covid-19

pandemia de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1120206723_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_9871833edb99d42a57b592836e1e9b3d.jpg

Nuevo tratamiento permite recuperar el gusto y olfato en recuperados de COVID-19 'Sensorytrip' es una experiencia multisensorial a través de ejercicios tales como oler, degustar u observar. Fue creada por una neurocientífica argentina que busca impartir su proyecto a todo el mundo.

Uno de cada tres afectados por el "poscovid" [personas recuperadas del coronavirus], tiene alteraciones del olfato y gusto, según datos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología.A nivel mundial se relevó que en algunos países hasta el 85% de los infectados perdieron uno o ambos sentidos mientras cursaban la enfermedad. Recuperarlo lleva su tiempo pero tiene solución.La médica y neurocientífica argentina Jimena Ricatti se instaló en Italia desde hace varios años para estudiar el funcionamiento del gusto y el olfato, con un interés también influenciado por la gastronomía, pasión heredada de su familia. Así encontró en el país europeo un lugar para fortalecer su formación y crear Sensorytrip.El tratamiento hasta ahora era utilizado para pacientes adultos mayores o que sufren una patología neurodegenerativa. Tras la aparición de la pandemia y sus efectos, Ricatti vio la posibilidad de aplicar esta terapia también en pacientes recuperados que sufrían problemas similares vinculados a la pérdida de los sentidos.Este tratamiento consiste en una serie de ejercicios que varían según la situación y el organismo de cada paciente. Van desde el entrenamiento del olfato a través del uso de aceites esenciales hasta la visualización de audiovisuales que permiten trabajar los estímulos neuronales."Todavía, lamentablemente, sigo recibiendo consultas de personas que no sabían del tratamiento. Es muy triste, porque es una cuestión de que la información llegue a la gente y sepa que se puede hacer algo", agregó Ricatti.La experta radicada en Italia trabaja en la creación de una red de especialistas de Latinoamérica con el objetivo de formar a profesionales. El objetivo es que el tratamiento pueda aplicarse en todo el continente y sea considerado por las autoridades para incluirlo en el sistema de salud de cada nación.Si bien en países latinoamericanos no se venden aún los kit de aceites tal como se venden hoy en farmacias europeas, un paciente puede obtenerlos de forma separada, consultando a través de internet o en otro tipo de comercios.En muchos casos se puede realizar un tratamiento a distancia, así como se puede acceder a una consulta virtual a través de la web sensorytrip.com.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sociedad, 💗 salud, pandemia, parkinson, tratamiento, olfato, covid-19, pandemia de coronavirus, аудио