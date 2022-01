https://mundo.sputniknews.com/20220111/diputado-venezolano-sistema-defensivo-venezolano-debe-frenar-plan-violento-de-colombia-1120202848.html

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela debe mantener activo su sistema de seguridad para derrotar la violencia que proviene de Colombia, dijo en... 11.01.2022, Sputnik Mundo

Venezuela y Colombia comparten más de 2.000 kilómetros cuadrados de frontera terrestre y, en los últimos años, se han incrementado los hechos de violencia en los poblados cercanos, la mayoría asociados a grupos de guerrillas y paramilitares colombianos.Esa violencia, expresó Ortega, es utilizada por el Gobierno del país vecino como "parte de la desestabilización de América Latina y el Caribe, al servicio de los Estados Unidos" y Venezuela queda como estado afectado directo.En tal sentido, el diputado opinó que Venezuela debe prepararse para que la violencia no toque su territorio.Recientemente, se registraron en el Departamento colombiano de Arauca (este), fronterizo con Venezuela, combates entre estos grupos irregulares, los cuales dejaron al menos 26 muertos.El ministerio de Defensa de Colombia involucró a Venezuela en este hecho, al asegurar que el ataque se planificó en ese país, lo que ha sido repudiado por el Gobierno.Ortega opinó que origen de estos hechos está en que la "definitivamente la paz en Colombia no ha llegado".Hace una semana, tanto el Gobierno de Venezuela como el de Colombia aseguraron que incrementarían la vigilancia en la frontera.Sin embargo, la operación entre ambos países carece de coordinación, pues desde 2019, las relaciones diplomáticas se rompieron, luego de que el mandatario Iván Duque, decidió reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y calificar de ilegítimo al jefe de Estado, Nicolás Maduro.Desde ese momento, se han registrado varios incidentes violentos en la frontera y el Gobierno venezolano ha señalado a Bogotá de intentar usar situaciones de bandera falsavocar una escalada de la violencia en la frontera, que conlleve a una intervención. Triunfo de gobiernos progresistasLos cambios de corriente que hubo recientemente en países de la región como Chile, Argentina, Honduras, México, entre otros, son una buena señal para el progreso de América Latina, dijo Saúl Ortega.Para el parlamentario del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), este nuevo cambio de dirección podría "poner fin a la política de recolonizar que Estados Unidos tenía en esta región".Asimismo, opinó que el mundo se está movimiento hacia una estructura multipolar y empujado por la pandemia el sistema capitalista entró en crisis lo cual demuestra que "no tiene nada que ofrecerle a las grandes mayorías".Según Ortega, estos cambios reimpulsan a los organismos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.El resurgimiento de estos bloques, consideró, coloca a la región en una postura de importancia frente a Estados Unidos y la Unión Europea, que aseguró buscan seguir dominando a América Latina.

