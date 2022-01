https://mundo.sputniknews.com/20220104/la-guerra-que-abrio-el-2022-en-la-frontera-de-colombia-con-venezuela-1120008024.html

La guerra que abrió el 2022 en la frontera de Colombia con Venezuela

La guerra que abrió el 2022 en la frontera de Colombia con Venezuela

La violencia del fin de semana en el departamento de Arauca, en el nororiente de Colombia, dejó 23 personas asesinadas.

El primer lunes de 2022 en Colombia amaneció con la trágica noticia de al menos 23 personas asesinadas en el fronterizo departamento de Arauca (nororiente). Fue específicamente en los municipios de Fortul, Tame, Saravena y Arauquita en donde los ciudadanos presenciaron de frente el terror y muchos —alrededor de 3.000 personas— huyeron de sus lugares de residencia de manera forzosa para sobrevivir.Las primeras informaciones se conocieron en la madrugada del 3 de enero. Se trataba de enfrentamientos a bala entre ilegales y se hablaba de disputas territoriales y por el control de las rutas del narcotráfico.Los protagonistas serían dos viejos conocidos en la región fronteriza: el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN), actualmente la guerrilla más antigua del continente, y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en la zona.El saldo de la violenciaSegún la Defensoría del Pueblo de Colombia, los muertos que ocasionó la confrontación armada fueron 23. De esa cifra, 17 cuerpos estaban en la morgue del municipio de Saravena y seis en el municipio de Tame.Las imágenes que corrieron por redes sociales son estremecedoras. Personas baleadas y arrojadas sobre vías de tierra o ubicadas a las orillas de ríos o carreteras sobre charcos de sangre.Diego Molano, ministro de Defensa colombiano, entregó muchos más detalles del sangriento fin de semana. De acuerdo con Molano, la génesis de la lluvia de balas tuvo lugar en un combate ocurrido entre el 1 y 2 de enero en la localidad La Victoria, del estado de Apure, en Venezuela."Hubo una confrontación en el punto llamado Los Cañitos entre una alianza del ELN y la Segunda Marquetalia [comandada por el exjefe de las FARC alias Iván Márquez] en contra de otras disidencias de las FARC que lideran alias Gentil Duarte y alias Iván Mordisco", señaló el ministro de Defensa a la emisora Blu Radio.Márquez, Duarte y Mordisco hacen parte del grupo de exmiembros de las FARC que abandonaron el Acuerdo de Paz firmado en 2016, o nunca ingresaron al proceso, para dedicarse a la criminalidad.La investigación hecha por las autoridades colombianas, hasta el momento, arroja que el enfrentamiento armado de los dos primeros días del año obedecía a una disputa por rentas criminales y la protección de pistas utilizadas para el tráfico de drogas. Es decir, lo que hubo en las últimas horas en Colombia se trataría de una retaliación en contra de supuestos miembros de redes de apoyo de ambas guerrillas en las zonas urbanas y rurales."Dos de ellos [de los asesinados] tienen antecedentes penales y uno es un cabecilla de las disidencias de las FARC denominado alias el Flaco y cuatro son venezolanos", agregó el ministro Molano. Sin embargo, aún no se puede confirmar que todas las personas que perdieron la vida en los diferentes hechos de violencia hagan parte de estructuras criminales.Eso es lo que se sabe de manera oficial, porque en Arauca corre un panfleto firmado supuestamente por las disidencias de las FARC en el que se culpa al Estado colombiano de los hechos ocurridos en la madrugada del 2 de enero. Acusan al Ejército de Colombia de usar "unidades infiltradas en el ELN" para desplegar operaciones en contra del frente disidente Martín Villa.Además, les aseguran a los ciudadanos de Arauca que no fueron las disidencias de las FARC las que iniciaron las hostilidades. "Por todos los medios posibles haremos los esfuerzos por desenmascarar y desarticular los planes del Ejército colombiano", señala el comunicado conocido por Sputnik.En contraste, un comunicado del ELN manifiesta que se "vio en la necesidad de defender los territorios y el tejido social de una ofensiva por el bloque de las FARC representado por Arturo Paz". La versión del ELN es que la DEA y la CIA han diseñado un plan contrarrevolucionario en el que involucra a exmiembros de las FARC."La crueldad es en contra de la población civil"Jesús Humberto Mejía, periodista independiente araucano, le contó a Sputnik lo que se vive en ese departamento a pocas horas de ocurrida la ola de asesinatos. En ese sentido, asegura que el conflicto armado en Arauca ha permanecido durante años y, principalmente, están en juego el contrabando de minerales, ganado, combustible y drogas.Por otra parte, señala que la frontera de Colombia y Venezuela en ese punto geográfico es altamente porosa, por lo que hay sitios clandestinos de paso a cualquier hora del día o la noche. Mejía asegura que el territorio venezolano en la frontera sirve de guarida para grupos armados ilegales porque en ese país hay menos persecución.La respuesta estatalA raíz de los hechos violentos del fin de semana, el Gobierno de Colombia anunció el despliegue en el departamento de Arauca de 600 militares que tendrán la misión de hacer control territorial y proteger a la población civil en cinco asentamientos específicos: Puerto Nariño, Esmeralda, Aguachica, La Paz y Botalón."Primero, se deben desmantelar las estructuras criminales que operan en esa región. También hay que proteger a los habitantes y atender las alertas que hay sobre desplazamiento forzado", comentó el ministro Molano.El presidente colombiano, Iván Duque Márquez, por su parte, fue más allá y acusó a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, de proteger a quienes delinquen en la frontera."El mensaje es claro: vamos a enfrentarlos, como hemos venido haciendo hasta ahora, con total contundencia en el territorio, y estaremos denunciando también la connivencia, la protección que le ha brindado el régimen dictatorial de Nicolás Maduro a esas estructuras criminales", manifestó Duque en el anuncio de llegada de dos batallones del Ejército a Arauca.Así es la guerra en AraucaUn informe de la Fundación Paz y Reconciliación, de febrero de 2020, señala que en el departamento colombiano fronterizo de Arauca no hay una disputa abierta entre estructuras criminales, sino "una estrategia de control militar y social por parte del ELN, Frente Domingo Laín".Según el documento, el recrudecimiento de la violencia homicida se inicio desde 2018, cuando se culminó el cese del fuego que había sido decretado por el Gobierno Nacional, previo a la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Los municipios en donde este tipo de violencia es más acentuada son Saravena y Arauquita.En Arauca también sobreviven miles de víctimas del conflicto armado. Tanto que los cuatro municipios que fueron escenario de los asesinatos —Tame, Fortul, Arauquita y Saravena— conforman una de las 16 circunscripciones especiales de paz que fueron creadas por el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC en 2016, para que las víctimas del conflicto tengan representación en el Congreso de Colombia.La idea de las circunscripciones especiales de paz, llamadas también curules (escaños) de paz, es que las víctimas puedan participar en las próximas elecciones de marzo de 2022 y acceder en democracia a representar a sus poblaciones en uno de los 16 escaños que serán creados en la Cámara de Representantes para los períodos 2022-2026 y 2026-2030.

venezuela

