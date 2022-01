https://mundo.sputniknews.com/20220110/la-fiesta-popular-espanola-que-se-convierte-en-videojuego-1120144433.html

La fiesta popular española que se convierte en videojuego

La Passejà de Quart de Poblet ya tiene su propia aventura virtual. La iniciativa municipal cuenta la historia de una extraterrestre que visita la provincia de...

El mundo del videojuego se ha convertido en una de las puntas de lanza de la industria cultural. El sector facturó 147.000 millones de euros en 2020, según la consultora estadounidense Newzoo. Su éxito parece no tener techo monetario ni tampoco en cuanto a número de aficionados. Ante dicho fenómeno, no es de extrañar que muchas entidades vean en los juegos de consola una forma de llegar al gran público.El Ayuntamiento de Quart de Poblet es uno de estos organismos. Así, el consistorio es el promotor de un videojuego gratuito para conocer la fiesta popular más conocida del municipio: La Passejà. El juego es obra de Javier González y del informático Carlos Villalba y en su difusión también participa la Asociación d’Amics de La Passejà. Un proyecto para dar a conocer esta celebración de 300 años de edad, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, entre los más jóvenes.La protagonista de la historia es una extraterrestre que llega al Quart de Poblet de principios del siglo XX con una misión: descubrir el "secreto del poder" de la localidad. El jugador se mete en su galáctica piel para cumplir los distintos retos que encuentra en su camino. Desde camuflarse entre la población hasta reconstruir la imagen de Sant Onofre con las piezas que están escondidas por todo el pueblo. Al final, se activa La Passejà, dirigida por androides, entre música tradicional y castillos de fuegos artificiales.Un videojuego en el que también se puede conocer cómo era el pueblo hace 100 años. El jugador podrá pasearse por lugares desaparecidos del pueblo como el Palau del Marqués de Tremolar o el antiguo edificio del Ayuntamiento. Además, se reconocerán lugares del callejero de la localidad valenciana como la ermita de Sant Onofre, la estación de ferrocarril o la carretera Madrid-Valencia.La Passejà no es la única celebración que cuenta con su propia aventura virtual. Las Fallas de la vecina Valencia, los Sanfermines de Pamplona o la Feria de Abril de Sevilla cuentan con sus videojuegos. Productos con los que se entretiene y enseña al mismo tiempo. No todo va a ser disparar, saltar riscos o ganar la Liga de Campeones. También hay hueco para las fiestas populares.

