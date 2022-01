https://mundo.sputniknews.com/20220110/el-gobierno-italiano-crea-cada-vez-mas-restricciones-para-los-no-vacunados-1120158187.html

El Gobierno italiano crea cada vez más restricciones para los no vacunados

El Gobierno italiano crea cada vez más restricciones para los no vacunados

Ómicron conquista ItaliaEn términos numéricos la oleada ómicron en Italia deja muy por detrás las anteriores. El pasado 6 de enero se registraron casi 220.000 casos, una cifra que supera en más de cinco veces el récord de contagios alcanzado por la variante alfa en noviembre de 2020.Las previsiones para el futuro próximo son poco alentadoras. Este 10 de diciembre el consejero del ministro de Sanidad, Walter Ricciardi, supuso que el pico de la nueva oleada llegaría para finales de enero con unos 300.000 contagios por día.La vacunación y sus opositoresA pesar de esta avalancha de contagios, la situación sanitaria en Italia sigue bajo control. Los hospitalizados y los pacientes graves corresponden al 0,9% de los casos activos, mientras hace exactamente un año representaban el 4,4%.Esta neta diferencia se debe a la campaña de vacunación masiva, en el marco de la cual seis de cada siete italianos mayores de 12 años recibieron la pauta completa y a más de 23 millones de personas les fue suministrada la dosis de refuerzo.Sin embargo, más de 7 millones de adultos aún no se han vacunado, y el Gobierno teme que su resistencia pueda crear una presión insostenible para el sistema sanitario nacional. Los datos estadísticos confirman la legitimidad de estos temores: según las estimaciones del Instituto Superior de Sanidad, los adultos no vacunados apenas superan el 10 por ciento del total, pero constituyen un 40 por ciento de los casos letales por COVID-19.Medidas contra ómicronEn 2020 y principios de 2021 cada rebrote de contagios conducía automáticamente a limitaciones como el toque de queda y el confinamiento, pero en el último año las vacunas permitieron aplicar medidas más blandas. Sin embargo, la propagación fulmínea del contagio en las últimas semanas obligó el Gobierno a acelerar la campaña de vacunación y recurrir a la mano dura contra los renitentes.Desde el sábado la vacunación es obligatoria para los ciudadanos mayores de 50 años, los cuales después del 15 de febrero no podrán acceder a sus puestos de trabajo sin presentar el pase sanitario"reforzado". Este documento electrónico, apodado "super green pass", se expide sólo a los que han completado la pauta de vacunación o se han curado del coronavirus en los últimos 6 meses.También hay una novedad que concierne a la abrumadora mayoría de los italianos independientemente de su edad. Este 10 de diciembre entra en vigor una nueva norma que impone el super green pass a todos los pasajeros de trenes de cercanías, autobuses urbanos y metros, obligándolos también a cubrirse la cara y la boca con las mascarillas del tipo FFP2.Pasajeros romanos frente a las nuevas medidasEn Roma las nuevas restricciones no han alterado la rutina diaria. Por la mañana en los medios públicos de la capital no hay controles suplementarios de los pases sanitarios.En la enorme plaza de Termini, la principal estación de trenes de la ciudad, hay relativamente poca gente. "Es un día como los demás, hasta el momento no hemos tenido ningún problema", comenta a la agencia Sputnik Marco, chófer de uno de los muchos autobuses que tienen la terminal en Termini.La boca de la estación de metro en medio de la plaza es uno de los pocos lugares, donde los agentes de las fuerzas del orden piden a los pasajeros que presenten el pase. "Bueno, por cualquier motivo que sea, cuando te para la policía no es muy agradable, pero espero que estas medidas nos ayuden a acabar definitivamente con la pandemia", dice a Sputnik Francesca, que vive en Roma y trabaja cerca de Termini.Al parecer, la calma general que reina en Roma y otras ciudades italianas se debe al cansancio general de los italianos por los dos años de la pandemia. Las medidas contra los antivacunas, que en los meses pasados hicieron salir a las calles a miles de personas, dejaron de encender los ánimos y se perciben más bien como un mal menor y necesario para acabar con la pesadilla del virus.

