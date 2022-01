https://mundo.sputniknews.com/20220109/vicealcalde-quedan-focos-de-violencia-armada-en-almaty-pese-a-una-estabilizacion-1120114869.html

Vicealcalde: quedan focos de violencia armada en Almaty, pese a una estabilización

Vicealcalde: quedan focos de violencia armada en Almaty, pese a una estabilización

NURSULTÁN (Sputnik) — En la mayor ciudad kazaja, Almaty, golpeada por los graves disturbios de los últimos días, quedan focos de violencia armada a pesar de... 09.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-09T01:59+0000

2022-01-09T01:59+0000

2022-01-09T02:10+0000

kazajistán

internacional

protestas en kazajistán (2022)

oriente medio

almaty

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1120114979_0:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_11b6d85ff12caeaa6489c88241ca3553.jpg

"Los violentos siguen oponiendo resistencia armada. Hay estabilización, pero también hay focos de una feroz resistencia", aseveró en declaraciones recogidas por la televisión Khabar 24.Al mismo tiempo, desde el gabinete de crisis anunciaron que los supermercados de Almaty reabrirán en horario reducido.El 8 de enero, el jefe de policía de la provincia de Almaty, Serik Kudebaev, aseguró que todas las infraestructuras vitales de la región funcionan con normalidad.El alto cargo indicó que la operación antiterrorista sigue en marcha, y pidió a los ciudadanos mantener la calma y no salir a la calle si no es imprescindible.La situación en Kazajistán se desestabilizó el 2 de enero, con el estallido de protestas por el alza de los precios del gas licuado de petróleo en el suroeste del país.A pesar de que una comisión gubernamental determinó después bajar los precios del combustible, las protestas no cesaron y se extendieron a otras zonas del país, en particular a Almaty, derivando en violentos disturbios que hasta el momento han dejado decenas de muertos y centenares de heridos.El 5 de enero, el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokaev, aceptó la dimisión del Gobierno en pleno y asumió la jefatura del Consejo de Seguridad Nacional, encabezado hasta entonces por el expresidente Nursultán Nazarbáev.Además, solicitó a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) enviar fuerzas de paz para hacer frente a la "amenaza terrorista" y a los intentos de socavar la integridad del Estado kazajo.La organización, que aglutina a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, respondió de inmediato a la solicitud y el primer contingente llegó el 6 de enero.

https://mundo.sputniknews.com/20220108/al-menos-3000-participantes-y-500-detenidos-en-los-disturbios-en-el-este-de-kazajistan-1120108675.html

kazajistán

almaty

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazajistán, protestas en kazajistán (2022), oriente medio, almaty